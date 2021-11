Darnell Nurse domine son équipe cette saison avec une moyenne de temps de jeu de plus de 26 minutes par match.

Les défenseurs Darnell Nurse et Slater Koekkoek blessés

(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont inscrit les noms des défenseurs Darnell Nurse et Slater Koekkoek sur la liste des blessés, vendredi.

Les Oilers ont aussi déplacé le nom du gardien Mike Smith sur la liste des blessés à long terme.

Les défenseurs William Lagesson et Philip Broberg ont donc été rappelés du club-école des Oilers à Bakersfield, en Californie.

L’équipe n’a pas précisé la nature de la blessure de Nurse dans le communiqué.

Nurse a joué pendant 31 minutes et 21 secondes jeudi soir dans la victoire de 2-1 des Oilers contre les Jets de Winnipeg, et il domine son équipe cette saison avec une moyenne de temps de jeu de plus de 26 minutes par match.

L’Ontarien a amassé 11 mentions d’aide en 16 parties jusqu’ici cette saison.

De son côté, Koekkoek a quitté la rencontre face aux Jets après avoir subi une blessure au bas du corps.

Broberg a récolté 10 passes en 13 matchs avec les Condors de Bakersfield dans la Ligue américaine de hockey cette saison, tandis que Lagesson en a obtenu deux en 11 parties.

Lagesson a engrangé deux mentions d’assistance en 27 rencontres en carrière avec les Oilers, tandis que Broberg n’a toujours pas disputé un match dans la LNH.