Les Red Wings ont l’impression d’avoir remporté la loterie cet automne, et on en a encore eu une preuve samedi dans la victoire contre le Canadien.

Mathias Brunet La Presse

Les Wings l’ont pourtant perdue, cette loterie, en 2020 : malgré leur dernier rang au classement général, ils ont vu les Rangers, les Kings et les Sénateurs remporter les trois lots et les repousser au quatrième rang.

Detroit s’est « contenté » d’un prix de consolation, Lucas Raymond, après Alexis Lafrenière, le joueur convoité par tous, Quinton Byfield et Tim Stützle.

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, mais Raymond comble ses patrons jusqu’ici.

Ce Suédois de 19 ans, auteur de la passe sur le but gagnant contre le Canadien samedi, mène les recrues de la LNH avec 15 points en 16 matchs.

Raymond a encore le temps de frapper le mur et les trois premiers choix d’atteindre leur apogée à 21, 22 ans, mais Raymond s’approche à dix points du total en carrière de Lafrenière, tout en ayant disputé… 54 matchs de moins.

Malgré un gros match dimanche contre les Devils, les jeunes joueurs des Rangers ne l’ont pas facile. Lafrenière, quatre points en 14 matchs cette saison, avait été blanchi dans ses six dernières rencontres et il a joué 10 minutes ou moins dans trois de ses quatre dernières parties, avant de finalement marquer et jouer 13 minutes contre le New Jersey.

Son coéquipier Kaapo Kakko, 20 ans, deuxième choix au total en 2019, avait été blanchi en dix matchs cette saison et obtenu ses deux premiers points dimanche.

Les insuccès de Kakko nous ramènent aussi aux Red Wings. Cette année-là, Detroit, en vertu de son 28e rang au classement général, se situait au quatrième rang à la veille de la loterie et détenait 28 % des chances de repêcher dans le top 3. Mais les Rangers, encore eux, ont remporté le deuxième lot, et les Blackhawks le troisième, pour repousser les Wings au sixième rang.

Les Devils ont repêché Jack Hughes au premier rang, les Rangers Kakko au deuxième et les Blackhawks Kirby Dach troisième. A suivi le brillant défenseur de l’Avalanche, Bowen Byram, puis Alex Turcotte au cinquième rang les Kings, avant de voir Moritz Seider aboutir à Detroit.

Seider, 20 ans, ce grand défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces, a joué plus de 20 minutes contre le CH. Il a obtenu une aide, pour porter son total à 12 points en 16 matchs. Seulement six défenseurs de la Ligue nationale ont plus de points que lui, et il est à seulement un point du troisième rang.

Hughes s’est blessé en début de saison après un départ explosif. Kakko cherche ses repères. Dach a raté presque toute l’année dernière et il tente de retrouver ses marques cette saison. Il a cinq points en 14 matchs. Byram brille au Colorado (au plan offensif, il a huit points en 11 matchs), tandis que Turcotte est toujours dans la Ligue américaine.

Les choses ont le temps de changer mille fois ces prochaines années, on le répète, mais Detroit et son patron Steve Yzerman ont enfin l’impression de voir leur reconstruction démarrer sous l’impulsion de ces deux recrues, suédoise et allemande, et de ne pas avoir eu à remporter la loterie pour parvenir à leurs fins.

Si la tendance se maintient, il ne s’agirait évidemment pas d’une première. On a souvent vu des choix exclus du top deux ou trois devenir les véritables stars, devant les premiers.

Les Alexander Ovechkin, Sidney Crosby, Connor McDavid et Auston Matthews constituent des cas d’exception, mais sinon, à chaque année, ou presque, l’équipe qui n’a pas remporté la loterie met la main sur le meilleur joueur de la cuvée malgré tout.

En 2011, Tampa, avec un choix de fin de deuxième ronde, a obtenu Nikita Kucherov. Les Oilers ont repêché Ryan Nugent-Hopkins au premier rang.

Le Lightning a récidivé l’année suivante avec le gardien Andrei Vasilevskiy au 19e rang. Nail Yakupov, un autre premier choix au total des Oilers, n’est plus dans la LNH depuis un moment. Tampa n’a pas remporté deux Coupes Stanley consécutives par hasard.

Facile à dire après coup, mais si c’était à refaire, les Panthers de la Floride auraient repêché Leon Draisaitl, Brayden Point (encore Tampa !) ou David Pastrnak avant le défenseur Aaron Ekblad en 2014, même si celui-ci est enfin devenu un leader en défense pour la Floride.

Et en 2017, évidemment, Miro Heiskanen, troisième, Cale Makar, quatrième, et même Nick Suzuki, 13e, sont passés devant les deux premiers Nico Hischier et Nolan Patrick.

Il ne s’agit pas ici de blâmer les clubs détenteurs des premiers choix. Les critiquer après coup demeure toujours trop facile. Mais il est fascinant tout de même de constater qu’à chaque année ou presque, on se laisse aveugler par les joueurs les mieux cotés, alors que le repêchage nous réserve presque toujours de grandes surprises. Et c’est ce qui fait sa beauté !

L’exploit du jour

PHOTO ORLANDO RAMIREZ, USA TODAY SPORTS Trevor Zegras

Les Ducks d’Anaheim ont remporté une autre victoire dimanche, 5-1 contre les pauvres Canucks de Vancouver, grâce à trois points de leur recrue Trevor Zegras. Après avoir obtenu un seul point à ses six premières rencontres, ce neuvième choix au total en 2019 en a amassé sept à ses huit derniers. Anaheim est désormais deuxième dans la section Pacifique, derrière les Oilers, avec une fiche de 9-4-3.

La citation du jour

Au fond, il sait qui est le chef à la maison quand nous sommes ensembles durant la période estivale. Il peut être capitaine de son équipe, mais il n’est pas le capitaine de la mienne… Il sait très bien qui est le capitaine l’été ! Matthew Tkachuk, qui s’amusait avec les journalistes après le match entre les Flames et les Sénateurs, au cours duquel Brady affrontait son frère pour la première fois à titre de capitaine de son équipe.

Le chiffre du jour : 2

PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Les Sénateurs d'Ottawa ont été blanchis 4-0 par les Flames de Calgary, dimanche soir.

Nombre de victoires des Sénateurs au cours de leurs dix derniers matchs. Ottawa a un brillant avenir devant lui, mais il était sans doute prématuré de la part du DG Pierre Dorion de déclarer la fin de la reconstruction. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Les Sénateurs occupent le dernier rang de la section Atlantique, un point derrière le Canadien, mais ils ont deux matchs de plus à disputer.