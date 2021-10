(Glendale) Brock Nelson a amassé un but et une mention d’aide et les Islanders de New York ont blanchi les Coyotes de l’Arizona 3-0, samedi soir.

John Marshall La Presse Canadienne

Ilya Sorokin a réalisé quelques arrêts importants lors des deux premières périodes et il a enregistré un quatrième jeu blanc en carrière. Il a stoppé 26 tirs pendant la rencontre.

Cal Clutterbuck et Anthony Beauvillier ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Islanders, qui ont amassé cinq points en trois matchs après avoir amorcé la campagne avec deux revers.

Les Coyotes ont limité les tirs et ils ont contrôlé la rondelle pendant de longs moments lors des deux premiers engagements. Ils tiraient tout de même de l’arrière 2-0 avant la troisième période.

Karel Vejmelka a bloqué 21 lancers devant la cage des Coyotes, qui montrent une fiche de 0-4-1 depuis le début de la saison.

Les Islanders sont arrivés dans le désert de l’Arizona pour disputer le cinquième de 13 matchs à l’étranger pour commencer leur saison. La construction de leur nouvel amphithéâtre est sur le point d’être terminée.