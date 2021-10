(Newark) Jack Hughes a marqué son deuxième but du match moins d’une minute après le début de la prolongation et les Devils du New Jersey ont battu les Blackhawks de Chicago 4-3 après avoir laissé filer une avance de deux buts, vendredi soir.

Tom Canavan Associated Press

Dougie Hamilton, qui a signé un contrat de 63 millions US en tant que joueur autonome, a fourni des dividendes instantanés au New Jersey. Il a accepté une passe de Pavel Zacha entre les cercles avant de décocher un tir et marquer sur son premier tir dans l’uniforme des Devils.

Alex DeBrincat a égalé le pointage avec un tir sur réception en début de deuxième période, lors un avantage numérique.

Hughes a riposté en fin de période et Andreas Johnsson a donné une avance de 3-1 à son équipe au début de la troisième.

Dominik Kubalik et Kirby Dach ont forcé la prolongation, marquant dans les dernières minutes du temps réglementaire après que Chicago eut retiré son gardien.

Dach a d’abord réduit l’écart à 3-2 alors qu’il restait 3 : 53 à faire au temps réglementaire et après que la recrue Dawson Mercer eut écopé une punition de quatre minutes. Kubalik, avec son deuxième en deux matchs, a égalisé la marque avec 25 secondes à jouer en temps réglementaire.

Hughes a marqué le filet gagnant lors d’une descente à deux contre deux. Le premier choix au repêchage de 2019 s’est moqué de deux joueurs des Blackhawks avant d’effectuer quelques feintes et déjouer le gardien Kevin Lankinen d’un tir du revers.