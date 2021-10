Le Tricolore a gagné au moins six de ses 10 premiers matchs lors de huit des 10 dernières campagnes, habituant ses partisans à de bons débuts de saison.

(Brossard) Les Maple Leafs de Toronto auront peut-être la revanche en tête quand ils accueilleront le Canadien de Montréal pour lancer leur campagne respective mercredi, au Scotiabank Arena.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Dans le camp du Canadien, on ne s’attend pas à des surprises de la part de ses vieux rivaux de la Ville reine, alors que les deux équipes en seront à leur 21e duel en 2021. En plus des 10 duels lors de la dernière campagne, ce total inclut les trois récents matchs préparatoires et les sept rencontres de la série de premier tour de mai, quand le Tricolore a comblé un retard de 1-3 avant d’éliminer les Leafs.

« Ce sera un match amusant et compétitif, a affirmé l’attaquant du Canadien Brendan Gallagher. Nous nous souvenons tous de cette série. Nous nous attendons à un match aussi relevé que cette série.

« Nous voulons reprendre là où nous avons laissé, a ajouté Gallagher. Ils ont une excellente équipe, mais nous sommes familiers avec leurs forces et ce que nous devons faire pour avoir l’avantage. Nous savons ce qui fonctionne pour nous. Oui, il y aura des ajustements, mais c’est une des meilleures formations de la ligue et ce sera un bon test pour commencer la saison. »

Gallagher a associé ces bons départs au sérieux des joueurs lors du camp et sur la compréhension de l’importance de chacun des 82 matchs au calendrier.

« Quiconque est en mesure d’être suffisamment étanche défensivement ou de profiter d’un avantage numérique bien affûté ou encore d’avoir un jeu collectif à point aura du succès », a ajouté l’attaquant Tyler Toffoli.

La tâche pourrait être difficile pour le Canadien cette saison, alors qu’il retrouve ses rivaux de la section Atlantique. Il devrait lutter avec le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride, les Bruins de Boston et les Maple Leafs pour une place en séries. Les Sénateurs d’Ottawa, les Red Wings de Detroit et les Sabres de Buffalo espèrent également mêler les cartes.

« Nous sommes dans la même situation que vers la fin de la dernière saison. Il n’y a pas grand monde qui croit en nous, mais nous allons nous arranger pour que ça change », a déclaré l’entraîneur-chef, Dominique Ducharme.

Le Canadien sera privé du gardien Carey Price, des défenseurs Joel Edmundson et Sami Niku et des attaquants Mike Hoffman et Paul Byron en début de campagne.

Acquis des Maple Leafs via le ballottage lundi, Adam Brooks ne devrait pas être de la formation mercredi. Ducharme a indiqué qu’il se fiera à la formation à l’entraînement de mardi lors du premier match de la saison.

Mathieu Perreault, Cédric Paquette et Artturi Lehkonen devraient donc composer le quatrième trio. Ryan Poehling, Alex Belzile et Brooks seront les joueurs en extra.

Dans le camp des Maple Leafs, le centre étoile Auston Matthews ne sera pas de ce premier duel en raison d’une blessure à un poignet.

Après ce premier match, le Canadien se rendra à Buffalo pour y affronter les Sabres, jeudi. Le Tricolore sera ensuite de retour à Montréal samedi, quand les Rangers de New York seront les visiteurs. Le Centre Bell pourra alors être rempli à pleine capacité pour une première fois depuis le 10 mars 2020, avant le début de la pandémie de COVID-19.

Les restrictions ont aussi été levées en Ontario, si bien qu’une salle comble de 19 800 spectateurs est attendue mercredi.

« C’est une belle façon de commencer la saison, avec les partisans, dans un environnement amusant, a déclaré Gallagher. Ce sera un vrai match de rivalité entre Montréal et Toronto. Ce sera amusant à Toronto, là où nous ne sommes pas vraiment aimés, apparemment ! »