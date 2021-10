Hockey

Division Atlantique

Une lutte féroce à prévoir

La lutte pour une place en séries éliminatoires sera féroce dans cette division, avecles puissances habituelles, Tampa Bay, Boston et Toronto, l’émergence de la Floride et de Montréal, finaliste de la Coupe Stanley, et les clubs en reconstruction Buffalo, Ottawa et Detroit qui voudront brouiller les cartes…