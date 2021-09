Depuis deux saisons, personne chez le Canadien n’a passé autant de temps sur la glace en compagnie de Shea Weber que Ben Chiarot.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Toutes situations confondues, en saison et en séries éliminatoires, les deux gros défenseurs se sont côtoyés pendant presque 2000 minutes de jeu, investies en grande partie à dissuader les attaquants adverses de s’avancer trop près de leur gardien de but. Et ça, c’était seulement sur la patinoire.

Ces jours-ci, pour la première fois depuis qu’il est arrivé à Montréal, Chiarot se retrouve sans son partenaire attitré. Affaibli par les blessures, Weber fera vraisemblablement l’impasse sur toute la saison, peut-être même sur sa carrière.

Comme bien d’autres avant lui, le défenseur a prévenu qu’on ne « peut pas remplacer » la présence et l’ascendant de Shea Weber, « un futur membre du Temple de la renommée du hockey ».

Par contre, Chiarot se voit lui-même jouer un rôle plus important, autant sur la glace que dans le vestiaire, en l’absence de celui qu’il considère comme son « meilleur ami dans l’équipe ».

« En jouant à côté de lui, en lui parlant et le voyant chaque jour, j’ai beaucoup appris de lui, sur la manière dont il se comporte, sur son leadership » a raconté Chiarot, mercredi, après l’entraînement du Tricolore. Personne ne sera jamais Shea Weber, mais si je peux apporter un petit morceau, je serai content. »

L’élève veut faire honneur au maître, en somme.

Après avoir profité du mentorat de Weber, c’est au tour du vétéran de 30 ans de passer son savoir, son expérience. Et le rôle ne lui déplaît pas du tout.

Au camp d’entraînement, Chiarot a jusqu’ici été principalement jumelé à Mattias Norlinder. À 21 ans, le Suédois effectue ses débuts en Amérique du Nord.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Mattias Norlinder

« Si je peux aider des jeunes à être plus à l’aise, je vais le faire, a-t-il dit. Ça m’est arrivé souvent, dans ma carrière, d’être jumelé à de jeunes défenseurs plus offensifs, et je n’ai pas de problème avec ça. »

En Norlinder, il reconnaît un habile patineur doté d’un « bon instinct offensif ». « Il ne manque pas de confiance, il veut la rondelle sur son bâton, a commenté Chiarot. Je ne vois rien d’immature dans son jeu. Il a un avenir florissant. »

Nouvelles règles

Une nouvelle directive adoptée par la LNH pourrait causer des ennuis à Ben Chiarot, cette saison.

En réalité, on souhaite appliquer avec plus de sévérité l’article 59 du livre de règlements du circuit, qui définit un double-échec — soit lorsqu’un joueur en frappe un autre avec son bâton qu’il tient à deux mains.

Ce n’était pas un secret très bien gardé : Weber et Chiarot étaient excessivement généreux dans ce département lorsqu’ils désiraient dégager l’avant de leur filet. Sur le site de Sportsnet, l’article qui explique les nouvelles dispositions est justement coiffé d’une photo de Shea Weber en action. Les arbitres ont longtemps été patients, avec cette pratique en général et envers le duo du Canadien en particulier.

« Ça ne changera rien, ce n’est pas quelque chose que je fais », a dit Chiarot, pince-sans-rire, devant un parterre de journalistes qui se sont esclaffés.

Plus sérieusement, il a reconnu qu’il lui faudrait « défendre un peu différemment ». « Il y a une manière d’avoir deux mains sur son bâton et de pousser un joueur dans la direction désirée. Ça fait partie du jeu, de tasser les plus gros bonshommes… »

Il estime que l’adaptation pourrait ressembler à celle qui avait suivi le durcissement des règles sur l’accrochage. « Au début, il y avait 15 punitions par soir, rappelle-t-il. On va trouver le juste équilibre. »

« Je ne pense pas que ça va jouer contre nos défenseurs », a abondé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, ajoutant que « ce que [la ligue] cherche, c’est à éliminer les coups vraiment apparents. »

Lors du match hors concours de lundi dernier, Morgan Rielly, des Maple Leafs de Toronto, a goûté à cette nouvelle application. Quant à Chiarot, qui a notamment engagé le combat avec Nick Ritchie en fin de première période, il a été le défenseur le moins utilisé par Ducharme.

Avec davantage de glace, le temps dira s’il saura résister à l’envie de renouer avec ses vieilles habitudes.