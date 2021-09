Hockey

Canadien 1 — Maple Leafs 4

Une première occasion à l’eau

(Toronto) On ne sait pas si c’est la maturité et l’expérience qui se font sentir, ou si c’est le fait qu’il s’adresse maintenant aux médias en personne plutôt que via un écran. Mais Nick Suzuki avait le sens de la formule pour décrire cette toute première sortie du Canadien en match préparatoire.