(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont acquis l’attaquant Zach Sanford des Blues de St. Louis, samedi, en retour de l’attaquant Logan Brown et d’un choix conditionnel au repêchage de la LNH en 2022.

La Presse Canadienne

Le choix conditionnel au repêchage sera soustrait de l’échange si Brown dispute plus de 30 matchs dans le circuit Bettman cette saison. L’information a notamment été confirmée par le président des opérations hockey et directeur général des Blues, Doug Armstrong.

Sanford, qui est âgé de 26 ans, a passé quatre de ses cinq saisons dans la LNH avec les Blues. Le hockeyeur de six pieds, quatre pouces et 207 livres a marqué 10 buts et récolté six mentions d’assistance en 52 rencontres la saison dernière avec le club du Missouri. Sanford, qui a contribué à la conquête de la coupe Stanley des Blues en 2019, totalise 38 buts et 36 mentions d’aide en 209 parties en carrière dans la LNH.

De son côté, Brown, le fils de l’ex-défenseur des Blues Jeff Brown, a inscrit deux buts et amassé sept mentions d’aide en 13 parties la saison dernière avec les Senators de Belleville, dans la Ligue américaine de hockey. Il a aussi pris part à un match des Sénateurs en 2021.

Brown, qui a été sélectionné par les Sénateurs au 11e rang du repêchage de 2016, a marqué un but et obtenu huit passes en 30 rencontres en carrière dans la LNH, toutes avec le club ontarien.