Rod Gilbert pose avec un bâton après le match de son 300 e but en carrière, le 25 mars 1974.

PHOTO JOHN LENT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers de New York honoreront la mémoire de Rodrigue Gilbert en portant un écusson de son no 7 sur leurs chandails cette saison.

Associated Press

Les joueurs porteront également un chandail blanc orné du nom « Gilbert » pendant l’échauffement du premier match au Madison Square Garden, le 14 octobre. Ils seront ensuite signés et vendus à l’encan. Les profits seront remis à une œuvre caritative.

Ce match sera disputé lors du 42e anniversaire du retrait du no de Gilbert, le premier Ranger à obtenir pareil honneur.

Les Rangers inaugureront également le prix Rod-Gilbert « Mr. Ranger », qui sera remis au joueur des Rangers qui rend le plus hommage à l’héritage de Gilbert en montrant du leadership sur la patinoire comme à l’extérieur en plus de laisser sa marque dans la communauté. Il s’agit de premier nouveau prix créé par les Rangers depuis 1988.

Gilbert est décédé en août à l’âge de 80 ans.

Le Montréalais a passé ses 18 saisons dans la LNH avec les Rangers. Il a marqué 406 buts et ajouté 615 aides en 1065 matchs. En 79 rencontres éliminatoires, il a jouté 34 buts et 33 mentions d’assistance.

Gilbert détient toujours la marque des Rangers pour les buts et les points.