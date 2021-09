L'attaquant Mike Hoffman a signé un contrat de trois saisons et 13,5 millions US avec le Canadien cet été.

Alors que s’ouvre le camp d’entraînement principal du Canadien, l’organisation a publié jeudi matin les résultats des examens médicaux menés la veille auprès de tous les joueurs de l’organisation.

Simon-Olivier Lorange La Presse

On apprend ainsi que le nouveau venu Mike Hoffman pourrait rater tout le camp en raison d’une blessure au bas du corps.

Le communiqué du CH précise en outre que Carey Price (genou) et Paul Byron (hanche) seront eux aussi absents. Dans le cas de Price, le calendrier prévu pour sa réhabilitation à la suite d’une opération subie cet été devrait lui permettre d’être prêt pour le début de la saison à la mi-octobre. Quant à Byron, il est déjà acquis qu’il ratera les premiers mois de la saison.

Deux autres vétérans rateront les premiers jours d’action au camp. Joel Edmundson, dont la nature de la blessure n’a pas été divulguée, sera réévalué sur une base quotidienne. Brendan Gallagher, pour sa part, s’absentera quelques jours pour des raisons familiales.

Le défenseur Josh Brook et l’attaquant Joël Teasdale, eux aussi blessés, ne seront pas de la partie non plus. À leur retour en santé, ils rejoindront logiquement le Rocket de Laval, équipe avec laquelle ils ont disputé la saison 2021.