Le Canadien a dévoilé mardi la liste des joueurs qui participeront à son camp d’entraînement, qui se met en branle mercredi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le premier choix du Tricolore en 2020, Kaiden Guhle, aura donc la chance de participer à un premier camp de la Ligue nationale. Le défenseur fait partie des 16 participants du camp des recrues à obtenir une invitation au camp principal.

Notons que Jesse Ylönen, qui refuse de recevoir le vaccin contre la COVID-19, a reçu son invitation. L’attaquant, choix de 2e tour du CH en 2018, a participé mardi à un premier match au camp des recrues.

Parmi les joueurs issus du repêchage de 2021, les attaquants Joshua Roy et Xavier Simoneau, le défenseur Daniil Sobolev et le gardien Joe Vrbetic ont été invités à rester. L’attaquant Riley Kidney (2e tour) et le défenseur William Trudeau (4e tour) ont quant à eux été renvoyés à leurs équipes de la LHJMQ.

Tel que convenu, le premier choix de l’équipe en 2021, Logan Mailloux, n’a pas été invité, lui qui est aussi suspendu par la Ligue junior de l’Ontario pour un crime de nature sexuelle commis en Suède en 2020.

Les noms de Shea Weber, Paul Byron, Joël Teasdale et Josh Brook apparaissent parmi les invités, même si les quatre sont blessés et ne sont pas attendus sur la patinoire.

En excluant les quatre éclopés, 66 joueurs seront présents au camp. Parmi eux, trois y sont en vertu d’un contrat d’essai : les défenseurs Cody Goloubef et Arber Xhekaj, et le gardien Alexis Gravel. Les trois font partie du groupe C, avec des joueurs destinés à la Ligue américaine ou l’ECHL cette saison.