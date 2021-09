Le Canadien laisse partir Jesperi Kotkaniemi et obtient Christian Dvorak

C’est officiel : Jesperi Kotkaniemi ne sera pas de retour à Montréal cette saison. Le Canadien a décidé de ne pas égaler l’offre hostile des Hurricanes de la Caroline. Ils lui ont cependant rapidement trouvé un remplaçant en Christian Dvorak.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le Tricolore aura fait durer le suspense jusqu’au bout, utilisant les sept jours dont il disposait presque à la minute près – l’heure limite était fixée à 17 h 32, samedi, et la nouvelle a été annoncée vers 17 h 15.

« Les Hurricanes se sont prévalus d’un outil offert par la convention collective et nous acceptons cette décision », a simplement indiqué le directeur général Marc Bergevin dans un très court communiqué.

En refusant d’égaler l’offre qui s’élevait à 6,1 millions de dollars pour un an, le CH reçoit comme compensation des choix de 1er et de 3e tour pour le repêchage de 2022. Mais le Canadien ne se sera pas retrouvé avec deux choix de première ronde en sa possession très longtemps…

À peine une heure plus tard, il a annoncé avoir acquis le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Christian Dvorak en retour d’un choix de premier tour en 2022 et de deuxième tour en 2024.

Ledit choix de premier tour sera le meilleur – donc qui permettra de repêcher le plus haut – entre celui du Canadien et celui obtenu des Hurricanes, un coup l’ordre final du Repêchage établi. Mais attention, ça se complique encore : dans l’éventualité où ce premier choix serait parmi les 10 meilleurs en 2022, alors Montréal enverra plutôt en Arizona le pire choix entre le sien et celui acquis de la Caroline. Toujours en incluant le choix de deuxième tour en 2024.

PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak et Carey Price

Mission réussie

C’est donc dire que la vengeance du directeur général et du propriétaire des Hurricanes, Don Waddell et Tom Dundon, n’est pas seulement douce, mais aussi réussie – du moins, si on oublie le salaire, qui peut paraître très élevé pour un joueur comme Kotkaniemi.

Il y a deux ans, Marc Bergevin avait déposé une telle offre hostile à Sebastian Aho. Les Hurricanes, contrairement au Canadien, avaient décidé de l’égaler afin de conserver leur attaquant dans leurs rangs.

Waddell a créé un coup d’éclat, il y a sept jours, en reproduisant exactement le même procédé que Bergevin lorsqu’il avait fait l’annonce de l’offre en juillet 2019. Les mots de Waddell, cité dans le communiqué de presse publié par l’équipe, étaient les mêmes que ceux de son homologue il y a deux ans.

Par ailleurs, un boni à la signature de 20 $ s’ajoute au contrat, 20 étant le numéro de chandail de Sebastian Aho chez les Canes.

Les Hurricanes en ont rajouté sur leurs réseaux sociaux par la suite, publiant notamment la même déclaration que le Canadien sur Twitter – en français, qui plus est. Seuls le nom du joueur et le montant du contrat avaient été modifiés.

Lorsque le Canadien a annoncé ne pas égaler l’offre, samedi, la formation de la Caroline a à son tour publié un communiqué de presse, adoptant un ton plus sérieux cette fois-ci.

« Jesperi Kotkaniemi est un joueur qui a toujours été sur notre radar depuis avant son année de repêchage, a mentionné Waddell. Nous croyons qu’il s’épanouira au sein du système et de la culture de Rod Brind’Amour, et il sera une pièce importante de ce que nous construisons en Caroline pour les prochaines années. »

L’équipe a cependant de nouveau nargué le Canadien sur son compte Twitter, invitant ses abonnés à partager un tweet pour avoir une chance de gagner une carte-cadeau de 20 $ à sa boutique…

Lent développement

Troisième choix au total en 2018, Jesperi Kotkaniemi s’ajoute donc à la longue liste de choix de première ronde du Canadien qui n’ont pas évolué bien longtemps à Montréal.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi (15) avait marqué son premier but avec le Canadien le 1er novembre 2018.

De tous les choix de première ronde sélectionnés par Montréal entre 2005 et 2019, seuls Carey Price, Ryan Poehling et Cole Caufield sont toujours dans l’organisation. Les échanges d’Alex Galchenyuk et Mikhail Sergachev ont toutefois respectivement donné Josh Anderson et Jonathan Drouin, qui sont eux aussi encore avec le club à ce jour.

Force est d’admettre que Kotkaniemi tardait à se développer. Même s’il possède un grand potentiel offensif, il n’a inscrit que 20 points en 56 matchs la saison dernière, sa troisième complète dans la Ligue nationale. Les opinions au sujet de son développement divisaient.

D’ailleurs, si Bergevin avait décidé d’égaler l’offre, le Finlandais de 21 ans serait devenu l’attaquant le mieux payé de l’équipe après Brendan Gallagher à 6,5 millions annuellement, ce qui a sans doute pesé dans la balance.

Un vide rapidement comblé

Le départ de Kotkaniemi laissait un trou béant au sein de la ligne de centre du Canadien, mais Marc Bergevin n’a pas tardé à le combler en acquérant Christian Dvorak.

Choix de 2e ronde au repêchage de 2014, Dvorak a joué 302 matchs en cinq saisons avec les Coyotes de l’Arizona. Rapide, l’attaquant de 25 ans est considéré comme un joueur qui excelle dans les deux sens de la patinoire. Il était, selon plusieurs, la meilleure option sur le marché pour remplacer Phillip Danault.

Si on se fie à ses statistiques des dernières années, Dvorak est en mesure de marquer en moyenne 15 buts par saison et d’amasser autour de 35 points. Il pourrait d’ailleurs devenir un ingrédient intéressant sur l’avantage numérique, lui qui a inscrit 8 de ses 17 buts de la dernière saison avec un homme en plus.

Le Tricolore se retrouve donc maintenant avec Dvorak, Nick Suzuki, Jake Evans et Cédric Paquette comme options au centre.

Quel avenir pour Kotkaniemi ?

Avec tout cela, il convient de se poser la question : que deviendra Kotkaniemi en Caroline ?

Il n’obtiendra assurément pas le même rôle chez les Hurricanes que celui qu’il aurait eu à Montréal. Avec Sebastian Aho, Vincent Trochek, Jordan Staal et Derek Stepan comme joueurs de centre, l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour est déjà fort bien muni.

Le jeune homme de 21 ans devrait se battre pour un poste sur le quatrième trio, ou encore, plus probable, être appelé à jouer à l’aile.