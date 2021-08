Gerard Gallant a été nommé entraîneur-chef des Rangers de New York en juin.

(New York) Les Rangers de New York ont embauché Gord Murphy, Mike Kelly et Jim Midgley comme adjoints à l’entraîneur-chef Gerard Gallant.

La Presse Canadienne

Murphy, qui a disputé 14 saisons dans la LNH, en sera à sa 17e campagne comme entraîneur adjoint dans la LNH. Il a déjà côtoyé Gallant pendant quatre saisons derrière le banc des Blue Jackets de Columbus entre 2002 et 2007.

De son côté, Kelly a été l’adjoint de Gallant avec les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas. Il en sera à sa neuvième campagne comme entraîneur adjoint dans la LNH.

Finalement, Midgley en sera à sa première expérience comme entraîneur dans la LNH. Il a été entraîneur pendant neuf saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont une saison comme entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax.

Midgley était recruteur amateur chez les Flyers de Philadelphie l’hiver dernier et il est présentement entraîneur adjoint de l’équipe canadienne au Championnat du monde de hockey féminin.

Gallant a été nommé entraîneur-chef des Rangers en juin. Il a guidé le Canada vers l’or au Championnat du monde de hockey ce printemps.

Les Rangers ont également annoncé mardi que Steve Smith avait été embauché comme entraîneur adjoint du Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine de hockey. L’ancien défenseur a disputé 804 matchs dans la LNH et a remporté la Coupe Stanley à trois reprises avec les Oilers d’Edmonton.