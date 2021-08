(Edmonton) Les partisans voulant assister à un match des Oilers d’Edmonton au Rogers Place devront présenter une preuve vaccinale ou de test négatif dans les 48 heures précédentes.

La Presse Canadienne

Oilers Entertainment Group (OEG) a dévoilé mardi son protocole pour le Rogers Place en lien avec la pandémie de COVID-19. Dès le premier match préparatoire des Oilers le 28 septembre et pour une période indéterminée, les partisans âgés de 12 ans et plus devront respecter ces mesures.

Une preuve de vaccination complète, avec deux doses d’un vaccin approuvé par le gouvernement canadien ou une combinaison acceptée de vaccins, ou un test négatif dans les 48 heures avant le début de la rencontre sera nécessaire pour avoir accès à l’aréna.

Tous les employés, bénévoles et contractants d’OEG devront aussi être pleinement vaccinés.

Les Flames de Calgary, les Jets de Winnipeg et les Maple Leafs de Toronto ont déjà annoncé des mesures similaires. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a également annoncé plus tôt cette semaine que les spectateurs devront présenter une preuve vaccinale pour entrer au Rogers Arena et assister aux matchs des Canucks.