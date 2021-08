Le programme exigera de tout invité, employé ou membre du personnel d’un évènement une preuve de vaccination complète contre la COVID-19, avant d’entrer au Rogers Arena et au Abbotsford Centre.

(Vancouver) Canucks Sports & Entertainment a annoncé lundi soir son soutien au programme de preuve de vaccination contre la COVID-19, mis de l’avant par la Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

Ce sera en vigueur pour tous les matchs, concerts et évènements.

Plus tôt lundi, le premier ministre John Horgan, l’administrateur provincial de la santé, la Dre Bonnie Henry et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dit que les résidents de la province auront besoin d’une carte de vaccination pour entrer dans les restaurants, les clubs, les évènements sportifs payants et les évènements organisés comme les mariages.

Après le 24 octobre, les personnes de 12 ans et plus devront être entièrement vaccinées au moins sept jours plus tôt qu’un évènement.

Seuls les enfants de moins de cet âge seront exemptés, s’ils sont avec des adultes entièrement vaccinés.

Calgary Sports and Entertainment (Flames, Hitmen, Stampeders) a aussi déclaré qu’à partir du 15 septembre, les partisans, le personnel et les employés devront être entièrement vaccinés, au Saddledome et au McMahon Stadium.

MLSE et True North ont déjà fait savoir qu’une preuve de vaccination complète serait requise pour accéder à leurs sites.

MLSE possède notamment les Maple Leafs, les Raptors, les Argonauts et le Toronto FC. True North détient entre autres les Jets de Winnipeg.