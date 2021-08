(Buffalo) Le défenseur Owen Power a choisi de retourner avec les Wolverines de l’Université du Michigan pour y disputer une deuxième saison plutôt que de faire le saut immédiatement dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres de Buffalo, qui l’ont sélectionné au premier rang lors du dernier repêchage.

John Wawrow Associated Press

Une personne directement informée de la situation a confirmé la décision de Power à l’Associated Press jeudi. La personne en question s’est exprimée sous le sceau de la confidentialité parce que la décision du joueur n’avait pas encore été rendue publique. The Buffalo News a été le premier média à rapporter la nouvelle plus tôt en journée.

La décision de Power n’est pas surprenante après qu’il eut fait savoir, dans les semaines qui avaient précédé la tenue de la séance de sélection, qu’il penchait davantage vers un retour à l’Université du Michigan.

Power, qui est âgé de 18 ans et qui est originaire de Mississauga, en Ontario, a énuméré plusieurs raisons pour motiver sa décision de passer une autre saison à Ann Arbor.

Power a notamment indiqué qu’il veut plus de temps pour se développer et qu’il veut avoir la chance de savourer une année normale sur le campus, sans les restrictions liées à la COVID-19.

Power était aussi motivé par la possibilité de remporter le championnat du « Frozen Four », le tournoi de fin de saison de la NCAA.

Les Wolverines, qui étaient les deuxièmes têtes de série, ont vu leur saison prendre fin de façon abrupte lorsqu’ils ont été exclus du tournoi à la suite de résultats positifs à des tests de dépistage de la COVID-19.

Le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, a réagi en déclarant que l’équipe serait d’accord si Power décidait de retourner à l’université pour une année additionnelle de développement.

« Il s’agit d’une ligue qui est difficile. Je crois qu’une erreur que nous voulons éviter, c’est de placer quelqu’un dans une position où il fait du surplace », a expliqué Adams.

« Nous voulons qu’il soit prêt à jouer. »

Les Sabres sont au cœur d’une importante refonte de leur équipe. Leur énergie est centrée sur la reconstruction par le repêchage après les départs de l’attaquant Sam Reinhart et du défenseur Rasmus Ristolainen dans des transactions distinctes le mois dernier.

Le capitaine Jack Eichel pourrait aussi être échangé, en partie à cause d’un écart philosophique grandissant entre l’attaquant et l’équipe au sujet de la décision, ou non, de subir une opération pour soigner une blessure au cou qui a tenu Eichel à l’écart du jeu pendant les deux derniers mois de la saison.

Power, qui mesure six pieds six pouces et pèse 213 livres, est devenu le troisième joueur de la NCAA à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH.