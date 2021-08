PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le gardien Robin Lehner, des Golden Knights de Vegas, a souvent fait parler de lui pour son franc-parler et ses déclarations croustillantes sur son compte Twitter. Il a récidivé, jeudi, alors qu’il a invité ses abonnés à lui poser des questions « amicales ou hostiles ». Carey Price, Marc-André Fleury et Cole Caufield sont entre autres venus sur le sujet… Voici quelques-unes des perles qui en sont ressorties.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Q : Ton opinion sur Carey Price ?

R : Excellent gardien, mais il semble être une encore meilleure personne. Pas facile d’être gardien de but dans un marché canadien. Mais Vasy [Andrei Vasilevskiy] est le meilleur.

Q : À quoi ressemble ta routine d’avant-match en tant que gardien ? Comment calmes-tu tes nerfs et te concentres-tu ?

R : Je m’assois avec mon cellulaire et je prends ça relax. Je fais un peu de dépistage d’avant-match. Spécialement sur Caufield. [emoji qui rit]

NDLR : Après avoir fait deux arrêts importants face à Cole Caufield dans le quatrième match de la série finale contre le Canadien, le gardien des Knights avait affirmé en conférence de presse que « les rapports ont démontré qu’il aime soit lancer dans le haut du filet, soit essayer de passer les rondelles entre les jambières du gardien… Alors, je me suis contenté de fermer mes jambières. » Caufield s’était bien vengé, deux matchs plus tard, en marquant d’un tir précis au-dessus de l’épaule gauche de Lehner.

Q : Tu es assurément spectaculaire en ce qui concerne la conception de tes jambières. Quel est ton design de jambières préféré ?

R : Hmm… Cette année, je voulais faire des jambières avec la célèbre épée d’Allan Walsh, mais je n’ai pas eu l’autorisation.

NDLR : Lors des séries éliminatoires de 2020, l’agent de Marc-André Fleury, Allan Walsh, avait publié sur Twitter un montage où le gardien québécois se retrouvait avec une épée dans le dos. Sur l’épée, on pouvait lire « DeBoer », une référence directe à Peter DeBoer, entraîneur-chef des Golden Knights. Le montage, qui avait été publié après que Fleury eut été laissé de côté à plusieurs reprises au profit de Lehner, avait beaucoup fait jaser.

NDLR #2 : Allan Walsh a répondu à Lehner, quelques minutes plus tard : « Robin, on doit faire en sorte que ça se produise ! » Ce à quoi le gardien a répété avoir reçu un « solide non » de la part de l’organisation des Golden Knights, la saison dernière.

Q : Quelles sont les trois villes où les joueurs détestent le plus jouer ?

R : Buffalo… Edmonton et Winnipeg, je crois. Ce ne sont pas les miennes, mais c’est principalement ce que j’entends des autres.

Q : Peux-tu classer les équipes pour lesquelles tu as joué en ordre, en commençant par celles que tu as préférées et en finissant par celles que tu as le moins aimées ? En passant, Ottawa a été stupide de te laisser partir…

R : Je ne peux pas dire Vegas encore parce que j’y joue présentement, mais pour les anciennes équipes : 1) Islanders de New York, 2) Blackhawks de Chicago, 3) Sénateurs d’Ottawa et 4) Sabres de Buffalo.

Q : Aurais-tu aimé être un Leaf [joueur des Maple Leafs de Toronto] ?

R : Non.

Q : Est-ce que tu aimes les casques dorés [des Golden Knights] ?

R : Ils sont vraiment laids.

Q : Quelle est la chose principale que t’a apprise Fleury et dont tu te souviendras toujours ?

R : Souris.

Q : Est-ce que le Lightning va remporter trois coupes d’affilée ?

R : Non.