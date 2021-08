(Toronto) Quelque 17 joueurs autonomes avec compensation de la LNH ont demandé l’arbitrage salarial pour leur prochain contrat, dont le gardien du Canadien Michael McNiven.

La Presse Canadienne

L’Association des joueurs de la LNH en a fait l’annonce dans un communiqué, dimanche.

McNiven, qui n’a jamais été repêché, a joué 13 parties avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey, la saison dernière. Il a affiché une fiche de 7-3-3, une moyenne de buts alloués de 2,59 et un pourcentage d’arrêt de 0,895.

Il avait signé l’an dernier une entente à deux volets avec le Canadien.

On compte parmi les noms les plus importants sur la liste les défenseurs Adam Pelech (Islanders de New York) et Neil Pionk (Jets de Winnipeg), le gardien Juuse Saros (Predators de Nashville) et l’ailier Jakub Vrana (Red Wings de Detroit).

PHOTO KIM KLEMENT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le défenseur Adam Pelech

L’ancien défenseur du Tricolore Victor Mete n’a aussi pas été en mesure de s’entendre avec les Sénateurs d’Ottawa.

L’arrière Vince Dunn, réclamé par le Kraken de Seattle au repêchage d’expansion, a aussi demandé l’arbitrage, tout comme l’attaquant des Jets Andrew Copp.

Les autres noms sur la liste sont Zach Aston-Reese (Penguins de Pittsburgh), Ross Colton (Lightning de Tampa Bay), Jason Dickinson (Canucks de Vancouver), Dante Fabbro (Predators), Dennis Gilbert (Avalanche du Colorado), Adin Hill (Sharks de San Jose), Zach Sanford (Blues de St. Louis) et Nikita Zadorov (Flames de Calgary).