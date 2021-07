Nick Ritchie a récolté 15 buts et 11 aides en 56 rencontres avec les Bruins de Boston la saison dernière.

(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont consenti un contrat de deux saisons et cinq millions US à l’attaquant Nick Ritchie.

La Presse Canadienne

Ritchie, qui est âgé de 25 ans, a récolté 15 buts et 11 aides en 56 rencontres avec les Bruins de Boston la saison dernière. Il a ajouté un but et trois aides en 11 matchs en séries éliminatoires.

L’attaquant ontarien totalise 59 buts et 78 aides en 350 matchs du calendrier régulier dans la LNH avec les Bruins et les Ducks d’Anaheim.

Ritchie a été repêché en première ronde, 10e au total, par les Ducks en 2014.

Sur la scène internationale, Ritchie a aidé le Canada à gagner l’or au Championnat mondial junior en 2015.