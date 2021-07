Derek Stepan (15) et Zack MacEwen (71)

(Raleigh) Les Hurricanes de la Caroline ont ajouté un vétéran à leur ligne de centre en mettant sous contrat le joueur autonome Derek Stepan pour une saison.

La Presse Canadienne

Stepan, âgé de 31 ans, touchera 1,35 million.

Le centre de 5 pieds 11 pouces et 196 livres a évolué avec les Sénateurs d’Ottawa la saison dernière, amassant six points en 20 rencontres.

En carrière, il a marqué 168 buts et obtenu 485 points en 759 parties avec les Rangers de New York, les Coyotes de l’Arizona et les Sénateurs.

« Derek est un centre polyvalent et expérimenté qui peut jouer dans toutes les situations, a affirmé le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Nous sommes excités d’ajouter un autre vétéran à notre alignement. »

Stepan est un choix de deuxième ronde, 51e au total, des Rangers en 2008. Il a récolté plus de 50 points en une campagne à six reprises dans sa carrière.