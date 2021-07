Le Rocket de Laval s'est entendu sur les termes de contrats d'une saison avec les attaquants québécois Brandon Gignac et Jean-Christophe Beaudin.

La Presse Canadienne

Gignac a passé la majorité de la dernière saison avec les Icemen de Jacksonville, dans l'ECHL, accumulant 10 buts et 17 aides en 35 matchs. Le natif de Repentigny a également disputé deux matchs dans la Ligue américaine de hockey avec les Devils de Binghamton.

Il présente une fiche de 53 points (18 buts et 25 aides) en 127 rencontres en carrière dans l'AHL depuis 2016.

Âgé de 23 ans, Gignac a évolué au sein du programme des Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ pendant quatre saisons. Gignac a amassé 177 points en 242 matchs avec la formation mauricienne en plus d'ajouter neuf buts et 15 mentions d'aide en 37 matchs de séries.

Gignac a été un choix de troisième tour, 80e au total, des Devils du New Jersey lors du repêchage de la LNH en 2016.

De son côté, Beaudin a disputé la dernière saison avec les Senators de Belleville dans l'AHL, amassant six buts et 10 aides en 34 matchs. En 143 rencontres en carrière dans l'AHL avec le Rampage de San Antonio, les Eagles du Colorado et les Senators, le natif de Longueuil a marqué 19 buts et ajouté 26 aides.

Il a joué 22 matchs dans l'uniforme des Sénateurs d'Ottawa en 2019-2020, récoltant une aide et sept minutes de pénalité.

Lors de la saison 2017-2018, Beaudin a contribué à la conquête de la coupe Kelly par les Eagles, dans l'ECHL.

Avant de faire le saut chez les professionnels, Beaudin a effectué un stage de quatre saisons dans l'uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ de 2013 à 2017. Il a connu sa meilleure saison en 2015-2016 avec 82 points en 58 matchs avant d'aider les siens à remporter la Coupe du Président.

Beaudin avait été un choix de troisième ronde, 71e au total, par l'Avalanche du Colorado lors du repêchage de la LNH en 2015.