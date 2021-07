Les Blues de St. Louis ont signé une entente de cinq ans et 22,5 millions avec le joueur autonome sans restriction Brandon Saad.

Associated Press

Il touchera en moyenne 4,5 millions par saison.

Âgé de 28 ans, l’ailier gauche a passé la dernière saison avec l’Avalanche du Colorado, récoltant 24 points en saison régulière et marquant sept buts en dix matchs éliminatoires. Saad jouera pour une cinquième équipe dans sa carrière.

Il a remporté la Coupe Stanley en 2013 et 2015 avec les Blackhawks de Chicago, l’équipe qui l’avait choisi au 43e échelon du repêchage de 2011.

« Une fois que tu gagnes (la Coupe Stanley), tu sais qu’il n’y a pas de meilleure émotion, a expliqué Saad. Au final, je voulais aller quelque part où j’ai une chance de gagner et les Blues satisfont ce critère. »

Bean à Columbus pour y rester, Merrill rejoint le Wild

Le défenseur Jake Bean a signé un contrat de trois ans avec les Blue Jackets de Columbus, qui l’avaient acquis des Hurricanes de la Caroline il y a quelques jours en retour du 44e choix au total du repêchage de 2021.

L’entente lui rapportera en moyenne 2,33 millions par saison.

Ancien choix de première ronde, 13e au total, à l’encan de 2016, Bean a passé sa carrière entre Raleigh et Charlotte, l’équipe affiliée aux Hurricanes dans la Ligue américaine de hockey. Dans la LNH, il a marqué un but et amassé 12 points en 44 rencontres.

Ailleurs dans le circuit Bettman, le défenseur Jon Merrill, qui a joué 13 parties en séries éliminatoires pour le Canadien cette saison, a paraphé un contrat d’un an, à un volet, avec le Wild du Minnesota.

Il touchera 850 000 $ grâce à cette entente. L’arrière de six pieds trois et 195 livres, âgé de 29 ans, a disputé 405 parties dans la LNH.

Les Stars de Dallas ont ajouté à leur profondeur en s’entendant avec les agents libres Jani Hakanpaa et Michael Raffl.

Hakanpaa, défenseur format géant, a passé la dernière saison entre la Caroline et Anaheim. Il empochera en moyenne 1,5 million lors des trois prochaines saisons à Dallas.

Raffl, attaquant autrichien à caractère défensif, a joué presque toutes les 514 rencontres de sa carrière avec les Flyers de Philadelphie. L’an dernier, il a disputé 10 parties avec les Capitals de Washington, amassant trois points au passage. L’entente d’un an lui rapportera 1,1 million.

L’attaquant Filip Chytil, qui était agent libre avec restriction, s’est entendu pour deux saisons avec les Rangers de New York. Il touchera en moyenne 2,3 millions.

Le centre vétéran Darren Helm, qui a passé l’entièreté de sa carrière avec les Red Wings de Detroit, a paraphé une entente d’un an et 1 million avec l’Avalanche.