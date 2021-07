À la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey, Alexander Ovechkin a paraphé une entente de cinq ans d’une valeur globale de 47,5 millions avec les Capitals de Washington.

Stephen Whyno Associated Press

Il n’y avait virtuellement aucune chance que le prolifique marqueur signe avec une autre équipe. Toutefois, l’entente intervenue mardi le gardera au sein de la formation de la capitale américaine jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, à un salaire moyen de 9,5 millions.

Le capitaine de longue date des Capitals, élu joueur le plus utile à son équipe lors des séries éliminatoires du printemps de 2018, célébrera son 36e anniversaire de naissance en septembre.

Ovechkin occupe le cinquième rang dans l’histoire de la LNH avec 730 buts marqués en carrière, 164 de moins que Wayne Gretzky, le détenteur du record. Il devra donc inscrire au moins 32 buts par saison pour rattraper Gretzky pendant les cinq années de l’entente, qui viendra à échéance à l’aube de son 41e anniversaire de naissance.

En plus d’être le meilleur buteur de sa génération, Ovechkin est le meneur dans l’histoire des Capitals aux chapitres des matchs joués (1197) et des points (1320).

« Alex est le visage de notre concession, et il est engagé envers cette organisation et cette ville, a déclaré le directeur général Brian MacLellan. Alex incarne tout ce que représente notre organisation, et nous sommes emballés à l’idée qu’il poursuivra sa carrière dans l’uniforme des Caps pendant les cinq prochaines années. »

Les Capitals ont attendu jusqu’à la tenue du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle avant de faire signer un contrat à Ovechkin, dans le but de protéger un autre joueur. Le Kraken a opté pour le gardien Vitek Vanecek.