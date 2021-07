(Sunrise, Floride) Le défenseur Noah Juulsen a signé une prolongation de contrat à deux volets d’une saison avec les Panthers de la Floride,

La Presse Canadienne

L’ancien choix de premier tour du Canadien de Montréal a disputé quatre rencontres avec les Panthers en 2020-21. Il a également participé à cinq matchs avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey.

Le défenseur âgé de 24 ans a été réclamé au ballottage par les Panthers le 11 janvier dernier.

En 48 rencontres dans la LNH avec le Canadien et les Panthers, Juulsen a récolté deux buts et six aides.

La carrière de Juulsen a déraillé à la suite d’une blessure subie quand il a été atteint deux fois au visage par des rondelles lors d’un match face aux Capitals de Washington, le 19 novembre 2018.

Il a été depuis été affecté par de maux de tête liés à un problème nerveux associé aux rondelles reçues au visage.