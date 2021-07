La séance de repêchage 2021 s’annonçait comme la plus imprévisible depuis longtemps. Or, aucun jeune joueur n’avait encore été sélectionné que les directeurs généraux du circuit s’étaient déjà assurés que cette journée ne tombe pas dans l’oubli.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Trois transactions majeures, incluant autant de défenseurs vedettes, ont été conclues avant 20 h.

La plus impressionnante concerne Seth Jones, qui a passé les six dernières saisons avec les Blue Jackets de Columbus. À un an de la conclusion de son contrat, l’Américain se destinait déjà à quitter l’Ohio, et la direction des Jackets n’a pas hésité à demander le gros prix pour ses services. Elle l’a obtenu.

Jones a été cédé aux Blackhawks de Chicago en compagnie d’un choix de sixième tour en 2022 en retour d’un choix de premier tour en 2022, d’un choix de deuxième tour en 2021 et du jeune défenseur Adam Boqvist, choix de premier tour des Hawks en 2018 (8e total). Les deux équipes inversent en outre deux choix de premier tour en 2021. Ainsi, les Blue Jackets s’expriment au cinquième rang, ce vendredi soir, et les Blackhawks, au 32e.

Immédiatement après l’échange, les Hawks ont annoncé avoir consenti une prolongation de contrat à leur nouveau joueur. Cette entente, qui entrera en vigueur en 2022-2023, sera d’une durée de 8 ans et rapportera à Jones 76 millions de dollars — une moyenne annuelle de 9,5 millions.

À 26 ans, il portera les couleurs d’une troisième équipe, lui qui avait amorcé sa carrière avec les Predators de Nashville.

Un peu plus tôt, les Coyotes de l’Arizona ont expédié le défenseur Oliver Ekman-Larsson et le jeune attaquant Conor Garland aux Canucks de Vancouver en échange des attaquants Loui Eriksson, Antoine Roussel et Jay Beagle, ainsi que des trois choix au repêchage des Canucks : 1er tour en 2021 (9e total), 2e tour en 2022 et 7e tour en 2023. Les Coyotes retiennent par ailleurs 990 000 $ sur le gigantesque contrat d’Ekman-Larsson, en vertu duquel il gagnera 8,25 millions en moyenne jusqu’en 2026-2027.

PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Oliver Ekman-Larsson

Si le défenseur suédois est le nom le plus connu de la transaction, il n’en est pas pour autant la pièce maîtresse. À 30 ans, ses meilleures années sont derrière lui, et les Coyotes cherchent depuis longtemps à liquider son onéreux contrat.

Le choix de premier tour cédé par les Canucks se justifie plutôt par la présence dans l’échange de Conor Garland, 25 ans. L’ancien des Wildcats de Moncton, dans la LHJMQ, était incapable de s’entendre avec les Coyotes. Joueur autonome avec restrictions, il devrait rapidement signer un contrat à Vancouver.

Joueur dynamique au petit gabarit (5 pi 11 po et 165 lb), il vient de connaître deux campagnes consécutives de 39 points, en 68 et 49 matchs respectivement.

Ristolainen à Philadelphie

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rasmus Ristolainen

Autrement, en début d’après-midi, les Sabres de Buffalo ont échangé le défenseur Rasmus Ristolainen aux Flyers de Philadelphie. Là aussi, les Flyers ont été généreux, offrant leur choix de premier tour en 2021 (14e total), un choix de deuxième tour en 2022 ainsi que le défenseur Robert Hägg.

L’arrière droitier de 26 ans est d’abord apprécié pour ses qualités offensives. Son coup de patin est impressionnant pour un colosse de 6 pi 4 po et 220 livres. On ne pourrait toutefois en dire autant de ses exploits en défense. En témoigne notamment son différentiel en carrière de -163 en 542 matchs, tous disputés avec les Sabres, une formation moribonde il est vrai. Il deviendra joueur autonome sans compensation dans un an.

Parmi les autres échanges de la journée, les Blue Jackets ont acquis le défenseur Jake Bean des Hurricanes de la Caroline en retour d’un choix de deuxième tour en 2021 (44e au total). Sans contrat, Bean, 23 ans, est joueur autonome avec restrictions.

Pavel Buchenevich, 26 ans, un autre joueur autonome avec restrictions qui n’avait pu s’entendre avec son équipe, est quant à lui passé des Rangers de New York aux Blues de St-Louis. L’attaquant québécois Samuel Blais et un choix de deuxième tour en 2022 ont fait le chemin inverse.