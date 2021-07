(Boston) Taylor Hall a accepté un contrat de quatre ans avec les Bruins de Boston, vendredi.

La Presse Canadienne

L’impact annuel sera de six millions au niveau du plafond salarial, dans le cas de l’attaquant albertain.

« Taylor est un joueur d’impact rapide, productif et agile, qui est dévoué partout sur la patinoire, a confié le DG des Bruins, Don Sweeney.

« Il s’est intégré parfaitement dans notre vestiaire et fera partie intégrante de notre objectif, aspirer à la Coupe Stanley. »

Âgé de 29 ans, Hall a été acquis des Sabres en avril.

En 16 matchs de saison régulière avec les Bruins, Hall a inscrit huit buts et 14 points.

En 11 matchs de séries, l’athlète de six pieds un et 206 livres a récolté trois buts et cinq points.

Hart a obtenu le trophée Hart en 2018, ayant amassé 39 buts et 93 points avec le New Jersey.

Le natif de Calgary a disputé 680 matchs dans la LNH, portant aussi les couleurs des Coyotes et des Oilers. Hart totalise 228 buts et 596 points.

Hall a été repêché premier au total en 2010, par Edmonton.