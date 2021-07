Seulement quelques années après le début de sa carrière comme officiel, voilà que le Trifluvien Jonathan Deschamps fera le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) comme juge de lignes.

Matthew Vachon Le Nouvelliste

« C’est le but ultime! Mon objectif était de faire le saut dans la LNH un jour et là, je l’ai atteint assez rapidement quand même. J’en suis bien heureux. Je ne l’ai pas fait en tant que joueur, mais je me dis que tous les chemins mènent à Rome. C’est un grand honneur », a noté le jeune homme de 25 ans.