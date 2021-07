Si le Canadien a de grands projets en vue de la prochaine saison, Marc Bergevin s’est bien gardé de les dévoiler.

Richard Labbé La Presse

C’est un peu ce qu’il faut retenir de ce bilan de 2021 tel que présenté par le directeur général du Canadien, vendredi, parce que pour être bien honnête, il n’y a pas eu grand-chose d’autre à retenir.

Le départ de Joël Bouchard ? Des choses qui arrivent. Le contrat de Phillip Danault ? On verra. Dominique Ducharme ? Il sera de retour, mais c’est tout ce que l’on sait. Et ainsi de suite. Le contrat de Bergevin lui-même ? Il lui reste une année, et cette dernière année de contrat sera honorée, et on verra pour le reste.

Ce bilan fut un peu à l’image du reste de la journée, où les joueurs du Canadien ont eux aussi offert des réponses souvent très tièdes, après avoir eu une dernière rencontre avec les patrons.

Seule véritable certitude de cette interminable journée : Tomas Tatar est parti. En fait, le vétéran attaquant est parti, littéralement, car après avoir rencontré la direction, il a choisi de ne pas se présenter à la caméra et de ne pas répondre aux questions, preuve additionnelle, comme s’il en fallait une autre, qu’il patinera dans un autre maillot en 2021-2022. « Il n’a presque pas joué des séries, je suis convaincu que Tomas veut aller voir ailleurs », a résumé Bergevin.

Les autres joueurs sans contrat ? Eh bien, ce sera du cas par cas, mais dans les réponses du DG, on a tout de même détecté une certaine volonté de ramener Phillip Danault en septembre. Le joueur québécois a déjà dit non à une première proposition (six ans, pour 5 millions de dollars annuellement), tel que l’a rappelé Bergevin lui-même.

Bergevin s’est refusé à lui lancer trop de fleurs, habilement sans doute, parce que c’est manifestement une négociation difficile qui se profile à l’horizon.

« Il a été bon dans les séries et il ne faut pas oublier qu’il y a aussi quatre autres joueurs avec lui sur la glace… Mais il a de la valeur à nos yeux. J’espère encore que nous serons en mesure de pouvoir en venir à une nouvelle entente. »

Il a aussi été question de Joël Bouchard, bien évidemment. Et pourquoi pas ? Bouchard, qui ressemblait pourtant à quelqu’un qui avait le proverbial CH tatoué sur le cœur, avait, disait-on en coulisses depuis peu, un pied dans la porte. Vendredi, c’est le deuxième pied qui a suivi, en direction de San Diego, là où un nouvel emploi dans la Ligue américaine s’est présenté.

Mis à part la logique implacable de vouloir habiter à San Diego plutôt qu’à Laval, on se demande quand même pourquoi Bouchard est allé accepter un emploi similaire dans l’organisation des Ducks d’Anaheim à celui qu’il occupait déjà avec l’organisation du Canadien.

Pourquoi donc ?

« On voulait discuter d’une prolongation de contrat avec lui… Il avait plusieurs options, comme retourner à Laval ou devenir adjoint de Dominique Ducharme. Mais c’est lui qui a pris la décision. Il a choisi d’aller dans une autre direction. »

Enfin, le mystère le plus complet demeure en ce qui concerne l’attaquant Jonathan Drouin, qui a quitté l’équipe avant le début des séries, et qui n’a pas été revu depuis.

Sera-t-il de retour avec le club la saison prochaine ? Ça aussi, ça demeure un mystère.

« C’est plus délicat dans son cas à lui, s’est contenté de répondre Bergevin. Mais aux dernières nouvelles, il allait bien. »