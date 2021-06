(Montréal) Qui sera devant le filet des Golden Knights dimanche soir au Centre Bell ? Cette question demeure sans réponse.

Richard Labbé La Presse

Elle demeure sans réponse parce que Peter DeBoer, l’entraîneur des Golden Knights, a choisi de l’éviter lors de sa conférence vidéo d’avant match dimanche matin.

« Il n’y a aucune chance que je confirme cela maintenant », s’est contenté de répondre DeBoer au sujet de l’identité de son gardien en vue de ce très important match numéro quatre de la série face au Canadien. Le club montréalais possède une avance de 2-1.

D’ordinaire, la question ne se poserait même pas, mais voilà, Marc-André Fleury a connu une soirée très difficile au Centre Bell vendredi, et sa gaffe a mené au but égalisateur du Canadien, celui de Josh Anderson, alors qu’il ne restait plus que 1:55 de temps de jeu. C’est le même Anderson qui a ensuite réussi le but de la victoire en prolongation.

Dimanche matin, des caméras de télé ont capté Robin Lehner dans le filet d’entraînement qui est d’ordinaire réservé au gardien partant, et pour ajouter au suspense, c’est aussi lui qui a été le premier des deux gardiens à quitter la patinoire, un signe qui, habituellement en tout cas, ne ment pas.

L’arrivée de Lehner dans le filet des Golden Knights ce soir pourrait être interprétée comme un geste de panique. Après tout, Lehner n’a disputé qu’un seul match depuis le début des présentes séries, et ce fut un désastre : sept buts accordés face à l’Avalanche du Colorado lors du tour précédent. Si jamais c’est Lehner qui est choisi, ce serait pour lui un premier départ en 21 jours, et un deuxième seulement en 42 jours.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Robin Lehner

N’empêche qu’une telle décision serait tout un choc, surtout que Fleury, de l’avis de plusieurs, est sans doute le joueur le plus utile des Chevaliers dorés depuis le début des présentes séries, lui qui affiche une moyenne de 1,97 lors des éliminatoires de 2021.

« C’est très fâchant, avait expliqué le gardien québécois samedi, au sujet de sa bourde de vendredi soir. On a passé le match en possession de la rondelle, ça allait bien, il ne restait pas beaucoup de temps au cadran. C’est une gaffe, mais je vais mettre ça derrière moi. »

Reste à voir s’il aura l’occasion de se rependre dimanche soir…

Notons par ailleurs que le centre Chandler Stephenson fait toujours partie des blessés dans le camp du club de Vegas. Il ne sera pas en uniforme lors du quatrième match.