Nazem Kadri (à gauche) avait asséné un coup à la tête de Justin Faulk lors du deuxième match de la série de premier tour entre l'Avalanche du Colorado et les Blues de St. Louis.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(New York) L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri a perdu sa cause en appel et sa suspension de huit matchs pour une mise en échec illégale a été maintenue par un arbitre quelques heures avant le cinquième match de la série contre les Golden Knights de Vegas.

Associated Press

Kadri a déjà purgé six rencontres de cette sanction reçue pour un coup porté à la tête du défenseur des Blues de St. Louis Justin Faulk, dans le deuxième match de la série de premier tour. Faulk a subi une commotion cérébrale, selon le rapport, et n’a pas joué les deux derniers matchs de cette série, balayée par l’Avalanche.

L’Avalanche espérait que Kadri puisse être disponible pour la cinquième rencontre face aux Golden Knights, mardi à Denver. Mais la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé la décision de l’arbitre Shyam Das en début d’après-midi.

L’AJLNH avait d’abord appelé de cette suspension auprès du commissaire Gary Bettman. Le syndicat a argué qu’une sanction de quatre matchs serait plus appropriée. Bettman a maintenu la décision originale le 31 mai.

La cause a été entendue par visioconférence par l’arbitre Das vendredi dernier. Les deux parties ont alors pu présenter leurs arguments. Aucun témoin n’a toutefois été entendu.

Kadri purgera le dernier match de suspension lors du sixième match de la série contre les Golden Knights, jeudi.

Il s’agit de sa sixième suspension en carrière.