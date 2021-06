Des milliers de fans rassemblés autour du Centre Bell ont éclaté de joie après la victoire des Canadiens lundi soir à Montréal.

Isabelle Ducas

La Presse

Alice Girard-Bossé

La Presse

L’ambiance était électrique devant le Centre Bell lundi soir. Des milliers de fans massés aux abords du centre Bell ont laissé éclater leur joie après la victoire des Canadiens en prolongation. Les partisans sautaient et criaient de bonheur.

Dans la foule, Gilles Boivin semblait avoir la voix éraillée à force de crier. « Quand je regarde Price, c’est comme si je voyais Patrick Roy. C’est comme si je vivais 93. Price c’est un combattant », s’est-il exclamé le sourire aux lèvres.

Un peu plus loin, Jean-Charles Antoine filme la foule de fêtards. « Ça sent la coupe », s’écriait-il.

Sur place, des dizaines de feux d’artifice jaune, orange et rose ont été allumés, éclairant le ciel du centre-ville. Certains d’entre eux ont été allumés très près des foules, causant de brefs mouvements de panique.

Des cônes orange se sont également transformés en projectiles que les fêtards lançaient dans les airs. D’autres brandissaient les cônes au-dessus de leur tête pour imiter la Coupe Stanley.

« La foule est festive, mais il n’y a pas de débordement à proprement dit. La foule se disperse tranquillement et nos policiers sont présents pour s’assurer que tout se passe dans l’ordre, mais ça va bien », a indiqué Emmanuel Anglade, superviseur aux relations médias du SPVM.

De nombreux policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) étaient sur les lieux, notamment la patrouille à cheval. Les policiers du Groupe tactique d’intervention se tenaient en périphérie de la foule, prêts à intervenir.

Balayer les Jets

Des fans du Canadien, équipés de balais en signe d’optimisme, s’étaient donné rendez-vous devant le Centre Bell, avant le début de la partie.

« On est venus de Saint-Hyacinthe pour encourager notre équipe, après être passés par le Canadian Tire pour acheter nos balais. C’est un 12 $ bien investi ! », lance Alexandre Tremblay.

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

PHOTOS HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE 1 /4







Avec son frère Sébastien et son ami Benoît de Grandpré, le partisan arpentait la rue longeant le Centre Bell en scandant « Go Habs Go » et en secouant son balai dans les airs, provoquant des cris d’encouragement parmi la foule.