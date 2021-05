Blake Wheeler (26) et Kyle Connor (81) célèbrent un but des Jets

(Edmonton) Connor Helleybuyck a effectué 32 arrêts pour permettre aux Jets de Winnipeg de gagner le premier duel de leur série contre les Oilers d’Edmonton 4-1, mercredi.

La Presse Canadienne

Dominic Toninato et Tucker Poolman ont marqué pour les Jets, tandis que Kyle Connor et Blake Wheeler ont ajouté des buts dans un filet désert.

Hellebuyck s’est particulièrement illustré, lui qui célébrait son 28e anniversaire de naissance. Le récipiendaire du trophée Vézina en 2019-20 n’a rien laissé aux Oilers, qui l’ont bombardé de tirs en fin de match.

Jesse Puljujarvi a été le seul joueur des Oilers à le déjouer, en deuxième période. Il s’agissait du premier but de Puljujarvi en carrière en séries, à son premier match.

Mike Smith a effectué 18 arrêts pour les Oilers.

Les partisans n’étaient pas admis au Rogers Place d’Edmonton, mais la Santé publique de l’Alberta avait permis aux Oilers d’accueillir une dizaine de travailleurs essentiels, mercredi.

Le deuxième match de la série sera présenté vendredi à Edmonton. Les deux équipes se rendront ensuite à Winnipeg pour les matchs no 3 et 4 dimanche et lundi.