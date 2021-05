(Denver) Les Blues de St. Louis devront composer sans leur meilleur pointeur David Perron lundi soir, quand débutera leur série de premier tour contre l’Avalanche du Colorado.

Cela est dû aux protocoles de la LNH concernant la pandémie.

Athlète de Sherbrooke, Perron a mené les Blues avec 58 points en 56 matchs, cette saison.

« C’est un gros morceau, a dit le défenseur Colton Parayko. Il est un excellent joueur, qui travaille fort. Ce sera au reste du groupe d’être à la hauteur. »

Vladimir Tarasenko sera toutefois de retour, après avoir raté six matchs à cause d’une blessure au bas du corps. Tarasenko a été limité à 24 matchs cette saison, à la suite d’une opération à l’épaule. Quand les Blues ont remporté la Coupe Stanley, en 2019, il a fourni 11 buts et 17 points en 26 rencontres, lors des séries.

Le défenseur Vince Dunn manquera à l’appel ; son cas sera évalué au jour le jour.

Du côté de l’Avalanche, Brandon Saad sera de retour après une absence de 11 matchs (bas du corps). Il a soulevé la coupe avec Chicago en 2013 et 2015. « Je me sens bien et je suis prêt, a dit Saad. J’ai hâte que les séries commencent. »