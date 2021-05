Lorsque Tim Stützle a obtenu son premier tour du chapeau en carrière samedi soir à Winnipeg, Suleena Duhaime et son conjoint Andy Morrisey ont immédiatement pensé qu’ils devraient faire quelque chose de spécial pour souligner l’événement.

Marc Brassard

Le Droit

Le couple et leurs fils Matthew et Nicholas ont une relation privilégiée avec l’attaquant recrue des Sénateurs et ses colocataires Brady Tkachuk et Josh Norris puisqu’ils sont leurs voisins immédiats, partageant une clôture dans la cour-arrière, dans le quartier Westboro où ils habitent.

C’est comme ça qu’une vidéo qui s’est propagée rapidement sur les réseaux sociaux lundi soir a été tournée, les Morrisey/Duhaime recrutant une vingtaine d’enfants du quartier pour lancer casquettes et chapeaux dans la cour des trois jeunes Sénateurs à leur retour de Calgary, vers les 17 h.

