(Toronto) Mikko Kokkonen a inscrit son premier but en carrière dans la Ligue américaine de hockey pour aider les Marlies de Toronto à vaincre le Rocket de Laval 3-2, mercredi après-midi.

La Presse Canadienne

Tyler Gaudet et Pavel Gogolev ont aussi marqué pour les Marlies (12-16-2).

Yannick Veilleux et Lukas Vejdemo ont assuré la réplique pour le Rocket (23-7-3), qui est déjà assuré de terminer au premier rang de la section canadienne.

Joseph Woll, qui avait réalisé 57 arrêts il y a une semaine lors du dernier passage des Marlies au Centre Bell, a repoussé 36 tirs.

Michael McNiven a effectué 19 arrêts devant le filet du Rocket.

Le club-école du Canadien de Montréal était privé des services de l’attaquant Jesse Ylönen et du défenseur Xavier Ouellet, qui ont été rappelés par le Tricolore plus tôt dans la journée.

L’attaquant Raphaël Harvey-Pinard, qui a signé un contrat de deux saisons avec le Canadien plus tôt mercredi, a décoché deux tirs au but.

Le Québécois Tristan Pomerleau disputait un premier match dans l’uniforme du Rocket. Le défenseur de 24 ans originaire de Rivière-du-Loup a décoché un tir au but.

Kokkonen, repêché par les Maple Leafs de Toronto au troisième tour du repêchage de la LNH en 2019, a récolté un but et quatre mentions d’aide en six matchs avec les Marlies.

Il a ouvert la marque à 3 : 50 de la première période, après avoir décoché un tir des poignets qui s’est logé dans la partie supérieure du filet de McNiven, du côté de la mitaine.

Veilleux a créé l’égalité six minutes plus tard, lorsqu’il a soutiré le disque au défenseur Timothy Liljegren avant de s’échapper.

Les Marlies se sont donné une priorité de deux buts en début de deuxième période, grâce aux filets en avantage numérique de Gaudet et Gogolev.

Vejdemo a réduit l’écart à un but seul but à 17 : 49, mais les Marlies ont résisté aux derniers assauts du Rocket.

Les deux équipes se dirigeront maintenant vers le Centre Bell pour une autre série de deux matchs en deux jours, vendredi et samedi.

Elles compléteront leur saison respective avec un dernier duel lundi prochain, toujours à Montréal.