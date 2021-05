Il n’y avait qu’une seule seconde d’écoulée dans le match lorsque les trois attaquants des deux équipes, Dowd, Carl Hagelin et Garnet Hathaway, des Capitals, et Kevin Rooney, Colin Blackwell et Phillip Di Giuseppe, des Rangers, respectivement, ont jeté les gants.

(New York) Ceux qui avaient prévu des étincelles en première période du match entre les Capitals de Washington et les Rangers de New York, mercredi soir au Madison Square Garden, avaient vu juste. Et ces étincelles n’ont pas tardé.

La Presse Canadienne

Dans une enceinte qui a longtemps été la Mecque du pugilat, les Capitals et les Rangers ont participé à six combats au cours des cinq premières minutes de jeu avant que T. J. Oshie, qui a perdu son père cette semaine, ne réussisse un tour du chapeau dans un gain de 4-2 des Capitals.

> Lisez notre compte-rendu d’une journée mouvementée chez les Rangers et les Capitals

« Nous essayons de le soutenir et au bout du compte, c’est lui qui nous soulève », a dit Nic Dowd.

Exactement 49 secondes plus tard, Tom Wilson, l’homme au centre de toute cette animosité, s’est battu avec Brendan Smith.

Wilson a écopé une pénalité majeure de cinq minutes pendant que Smith s’est vu imposer 17 minutes de punition, incluant une mineure pour avoir été l’instigateur et une punition d’inconduite.

Moins de quatre minutes plus tard, deux autres combats ont eu lieu.

Une dernière escarmouche a éclaté avec un peu plus de quatre minutes à écouler au premier vingt lorsque Pavel Buchnevich a été pris en défaut pour avoir cinglé à l’endroit… de Wilson. Lors de cette séquence, Wilson et Rooney ont reçu des punitions d’inconduite.

Wilson n’est pas revenu après la première période, victime d’une blessure au haut du corps, ont fait savoir les Capitals.

Au total, les arbitres Ian Walsh et TJ Luxmore ont imposé 100 minutes de punition pendant la première période, dont 56 aux Rangers.

Tôt en deuxième période, Buchnevich a été expulsé à la suite d’une altercation avec Anthony Mantha.

Tous ces incidents font suite au match de lundi entre les deux mêmes formations lors duquel Wilson s’en est pris à Buchnevich puis à Artemi Panarin.

Wilson a écopé une amende de 5000 $ US mardi pour son geste commis à l’endroit de Buchnevich.

Wilson a écopé une double pénalité mineure pour rudesse et une inconduite de partie sur le jeu, au cours duquel il a asséné un coup de poing à Buchnevich pendant une mêlée. Ce dernier était à plat ventre sur la glace.

Wilson a ensuite projeté Panarin sur la surface de jeu. Panarin a raté le reste de la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps, ont dit les Rangers. Panarin ne jouera plus cette saison.

Sur la glace, Oshie a brisé l’égalité de 0-0 après 12 secondes de jeu en deuxième période. Il a récidivé à 8 : 26 de la période médiane et a complété son tour du chapeau à 18 : 20 du troisième vingt, dans un filet désert.

Dowd, en deuxième période, a marqué l’autre filet des Capitals qui ont amassé 35 tirs et qui n’en ont concédé que 21. Le défenseur Dmitry Orlov a récolté trois mentions d’aide.

Avec la victoire, les Capitals (34-14-5) ont rattrapé les Penguins de Pittsburgh au premier rang de la section Est. Les deux formations totalisent 73 points et les Capitals ont un match en main.

« Nos gars sont vraiment restés unis et nous avons accompli le boulot, a dit l’entraîneur des Capitals, Peter Laviolette. Nous sommes restés disciplinés aussi. Les gars ont très bien réagi face au type de match que c’est devenu. »

Alexis Lafrenière, avec son 11e, et Morgan Barron, tous deux en troisième période, ont inscrit les buts des Rangers. Le filet de Barron était son premier en carrière dans la LNH.

Le défenseur Zac Jones a participé aux deux buts des Rangers, qui ont été éliminés lundi.