(Winnipeg) Connor McDavid a réussi son troisième tour du chapeau de la saison pour mener les Oilers d’Edmonton vers une victoire de 6-1 contre les Jets de Winnipeg, lundi.

La Presse Canadienne

Avec ce gain, les Oilers se sont emparés du deuxième rang de la section Nord, qui était détenu par les Jets avant la rencontre.

Leon Draisaitl, avec un but et une passe, Alex Chiasson et Darnell Nurse ont été les autres buteurs des Oilers (28-16-2), qui possèdent deux matchs en main sur les Jets. Mike Smith a effectué 36 arrêts.

McDavid, qui est le meilleur pointeur de la LNH cette saison avec 81 points, a aussi obtenu une mention d’aide lundi. Seul Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, a marqué plus de buts que lui cette saison.

À son 46e match de la saison, McDavid est devenu le joueur le plus rapide à atteindre le plateau des 80 points depuis Mario Lemieux, qui avait réussi l’exploit en 45 parties en 1996-97.

McDavid a amassé 19 points en huit matchs contre les Jets en 2021.

Les Oilers ont porté leur fiche à 6-2-0 contre les Jets cette saison, et ils ont remporté les cinq dernières confrontations entre les deux équipes.

Mark Scheifele a été le seul à enfiler l’aiguille pour les Jets (27-18-3), qui ont perdu un quatrième match de suite à domicile.

Connor Hellebuyck a accordé six buts sur 23 tirs avant d’être remplacé par Laurent Brossoit pour la troisième période. Brossoit a repoussé sept tirs lors du dernier engagement.

Les Jets ont désormais perdu leurs quatre derniers matchs. Ils se sont d’abord inclinés 3-0 devant les Oilers le 17 avril, avant de plier l’échine 5-3 et 4-1 contre les Maple Leafs jeudi et samedi.

Les Jets et les Oilers, qui pourraient s’affronter au premier tour des séries éliminatoires, croiseront le fer à nouveau au Bell MTS Place de Winnipeg mercredi.