(Pittsburgh) Sidney Crosby et Bryan Rust ont tous deux marqué leur 20e but de la saison, samedi, dans une victoire de 4-2 des Penguins de Pittsburgh contre les Devils du New Jersey.

Dan Scifo

Associated Press

Crosby a inscrit un but dans un filet désert, alors qu’il ne restait que 0,1 seconde à jouer en troisième période. Il a marqué quelques instants après une mêlée près de son gardien, lors de laquelle les Devils sont venus bien près de créer l’égalité.

> Le sommaire de la rencontre

Crosby est ainsi devenu le joueur de l’histoire des Penguins avec le plus de saisons de 20 buts, devançant Evgeni Malkin et Mario Lemieux. Il est le 36e joueur de l’histoire de la LNH à cumuler au moins 13 saisons de 20 buts.

Jeff Carter a ajouté un 10e but à sa fiche cette saison, et il a enfilé un deuxième but en trois matchs.

Casey DeSmith a réalisé 34 arrêts, alors que Jared McCann a marqué en avantage numérique pour les Penguins, qui ont gagné 13 de leurs 18 dernières parties.

Les Penguins ont récolté au moins un point dans 15 de leurs 18 derniers matchs et ils ont balayé leur série de trois matchs contre les Devils.

Quant à eux, les Devils se sont inclinés à leurs neuf derniers duels et ils n’ont gagné qu’une fois à leurs 14 derniers matchs.

Miles Wood a inscrit son 15e but de la saison pour les Devils, tandis que Jack Hughes a obtenu son 11e filet.

Mackenzie Blackwood a repoussé 36 tirs pour les Devils, lui qui avait été tenu à l’écart de deux parties en raison d’une blessure au haut du corps. Il n’a pas gagné à ses neuf derniers départs, et son dernier triomphe remonte au 30 mars.