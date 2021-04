Ryan Poehling a récolté un but et une aide et il a guidé le Rocket de Laval vers une victoire de 3-0 face aux Senators de Belleville, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Poehling a d’abord marqué son 11e filet de la saison, sans aide, à 15 : 36 de la première période. Il a ajouté sa 11e mention d’aide de la saison sur le 8e but de Joël Teasdale après seulement 31 secondes d’écoulées au troisième vingt.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est que l’on a travaillé des aspects dans son style de jeu qui fait qu’on le voit plus. Je pense qu’il s’est acclimaté au rythme professionnel, à la rapidité du jeu », a noté l’entraîneur-chef Joël Bouchard au sujet de Poehling.

« On est content du jeu de beaucoup de joueurs, mais il fait partie de ceux où on sent une progression. Il a la tête à la bonne place, il est concentré, il fait partie de la solution, des résultats », a ajouté Bouchard.

Yannick Veilleux, avec son 9e, a réussi l’autre filet du Rocket, dès la troisième minute de jeu de la période initiale.

Le gardien Michael McNiven a été bien protégé par ses coéquipiers et n’a eu besoin que de réaliser 12 arrêts pour signer son premier jeu blanc de la saison et son troisième en carrière dans la Ligue américaine. Son dernier blanchissage remontait au 22 février 2019, contre le Moose du Manitoba.

Le Rocket a dirigé 25 tirs vers Filip Gustafsson.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi après-midi.

Grâce à ce quatrième gain consécutif, les hommes de Joël Bouchard ont consolidé leur emprise sur le premier rang de la section canadienne.

Le Rocket (21-5-2) affiche un taux d’efficacité de ,786 alors que le Moose suit au deuxième rang avec un pourcentage de réussite de ,520.

Le Rocket est particulièrement étincelant à l’étranger, avec un dossier général de 12-2-1, incluant sept victoires consécutives sur les patinoires rivales. Sa dernière défaite en temps réglementaire à l’étranger remonte au 12 mars à Toronto.

« Je pense que nous récoltons le fruit des efforts qu’on a mis avec les joueurs depuis trois ans », a estimé Bouchard au sujet du rendement de son équipe à l’extérieur de son domicile.

« On est confortable sur la route comme à la maison. Parfois, c’est facile de perdre le focus sur la route. Je sens beaucoup de maturité dans notre groupe, dans la gestion de nos matchs, qui est à un haut niveau. Quand tu es sur la route, c’est beaucoup la gestion des matchs. »

Par ailleurs, le Rocket a dû se débrouiller sans l’attaquant Jordan Weal, qui s’est blessé à l’échauffement, a précisé Bouchard après le match.

L’état de santé de Weal sera réévalué samedi matin.