Le match opposant le Canadien de Montréal aux Flames de Calgary aura finalement lieu vendredi soir.

Richard Labbé

La Presse

Les Flames ont confirmé sa tenue en fin d’après-midi via leur compte Twitter, malgré qu’un des leurs ait été déclaré positif à la COVID-19. L’équipe a ajouté à 17 h le nom de Josh Leivo à la liste du protocole de la LNH.

Par précaution, le club albertain avait choisi d’annuler son entraînement de vendredi matin.

« On fait confiance à la ligue et on sait que la ligue va prendre la bonne décision, avait auparavant expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme. Notre équipe se prépare pour jouer et on verra ce qui va arriver, mais peu importe, on va être prêts. »

Le match de ce soir est le premier d’une série de trois à Calgary.

Dominique Ducharme a confirmé qu’il n’entend apporter aucun changement à sa formation, de sorte que le gardien Jake Allen sera de retour devant le filet. Le jeune gardien réserviste Cayden Primeau devrait donc amorcer le match suivant, prévu pour samedi soir. « Il y a des chances que ce soit lui », s’est contenté de répondre Ducharme.

PHOTO JEAN-YVES AHERN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Josh Leivo (27)

Le contrôle positif chez les Flames survient environ un mois après qu’une éclosion d’un variant de la COVID-19 chez les Canucks de Vancouver eut affecté 21 joueurs et quatre membres du personnel d’entraîneurs.

Le Tricolore a aussi été affecté par la COVID-19 plus tôt cette saison. L’équipe a interrompu ses activités pendant une semaine tard en mars, quand Joel Armia a été infecté par le variant britannique de la COVID-19.

Les Flames étaient avant vendredi la seule équipe de la LNH à ne pas avoir encore inscrit cette saison le nom d’un joueur sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a forcé le report de 52 matchs à travers la LNH cette saison.

Le Canadien est à la recherche d’une deuxième victoire de suite. L’équipe n’a pas réussi cet exploit depuis le match du 1er avril, qui avait conclu une série de trois victoires.

Avec La Presse Canadienne