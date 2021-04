(Pittsburgh) Sidney Crosby et Bryan Rust ont tous les deux marqué leur 19e but de la saison et les Penguins de Pittsburgh ont battu les Devils du New Jersey 5-1, jeudi soir.

Kasperi Kapanen a effectué un retour au jeu après avoir raté 13 parties en raison d’une blessure au pied gauche et il a amassé un but et une aide pour les Penguins.

Teddy Blueger a touché la cible en désavantage numérique et Cody Ceci a complété le pointage pour la formation de Pittsburgh.

Les deux équipes avaient croisé le fer mardi, quand les Penguins sont devenus la première équipe de l’histoire de la LNH à l’emporter même si elle a alloué six buts en troisième période.

Tristan Jarry a repoussé 30 rondelles pour la troupe de Mike Sullivan, qui a gagné 12 de ses 17 derniers matchs.

Matt Tennyson a inscrit un premier but depuis le 15 décembre 2015. Aaron Dell a été chassé de la rencontre en deuxième période, après avoir accordé quatre buts en 15 tirs devant la cage des Devils, qui ont perdu une huitième partie consécutive.