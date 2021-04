Bryan Rust (17) Brian Dumoulin (8) et Tristain Jarry (35) célèbrent leur victoire à la fin de la rencontre.

(Buffalo) Tristan Jarry a repoussé 27 tirs pour permettre aux Penguins de Pittsburgh vaincre les Sabres de Buffalo 3-2, samedi, et de passer au deuxième rang du classement de la division Est.

John Wawrow

Associated Press

En vertu de cette défaite, les Sabres ont officiellement perdu toutes leurs chances de participer aux séries éliminatoires.

Bryan Rust et Evan Rodrigues ont marqué en deuxième période pour les Penguins, qui présentent un dossier de 10-2-2 à leurs 14 derniers matchs. Jared McCann a été l’autre buteur des Penguins.

Avec 59 points au classement, les Penguins ont devancé par un point les Islanders de New York pour s’emparer du deuxième rang de la division. Les Capitals de Washington demeurent en tête dans la division Est, eux qui ont trois points de plus que les Penguins.

Jarry a porté sa fiche cette saison à 18-8-3, et il présente un dossier de 6-0-2 depuis sa dernière défaite en temps réglementaire, qui remonte au 18 mars contre les Devils du New Jersey.

La défaite des Sabres, combinée à une victoire des Rangers de New York contre les Devils plus tôt dans la journée, a fait des Sabres la première équipe de la LNH à être officiellement éliminée de la course aux séries.

Ils ne participeront pas aux séries pour la 10e saison d’affilée, ce qui égale un record de la LNH.

Tage Thompson et Casey Mittelstadt ont inscrit les buts des Sabres, qui présentent une fiche de 5-3-2 depuis qu’ils ont mis fin à leur séquence de 18 défaites.

Dustin Tokarski a réalisé 38 arrêts dans la défaite, lui qui avait obtenu sa première victoire en plus de cinq ans jeudi, en aidant les Sabres à battre les Capitals 5-2.