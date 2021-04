Acquis par le Canadien lundi, le défenseur Erik Gustafsson a été limité à un but et neuf aides en 24 matchs avec les Flyers de Philadelphie cette saison.

Erik Gustafsson croit que s’il peut reprendre confiance, il pourra redevenir le joueur qui a récolté 17 buts et 60 points en 2018-19 avec les Blackhawks de Chicago.

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne

Le défenseur suédois acquis par le Canadien de Montréal lundi n’a pas voulu revenir sur son séjour avec les Flyers de Philadelphie cette saison. Il a été limité à un but et neuf aides en 24 rencontres et a été laissé de côté par l’entraîneur-chef Alain Vigneault plus souvent qu’autrement au cours des dernières semaines.

Gustafsson a dit vouloir plutôt regarder devant lui.

« Les choses n’ont pas fonctionné pour moi (avec les Flyers), mais c’est derrière moi, a dit Gustafsson en visioconférence, mercredi. Je veux finir la saison du bon pied avec le Canadien. »

Gustafsson a été moins hésitant à parler du passé quand il a été questionné sur son impressionnante saison de 60 points avec les Blackhawks.

« Tout avait commencé à fonctionner à partir de novembre, et ce jusqu’à la fin de la saison, a-t-il raconté. Notre avantage numérique s’était mis à produire.

« Ma confiance était élevée. Je ne faisais rien de très différent. Je jouais mon jeu. Je gardais les choses simples dans notre territoire et j’appuyais l’attaque grâce à mon coup de patin et mes habiletés. Il y avait des bons joueurs autour de moi. Il y a des bons joueurs ici aussi (chez le Canadien). J’espère pouvoir aider. »

Duncan Keith avait été le partenaire de jeu le plus fréquent de Gustafsson chez les Blackhawks cette saison-là.

Gustafsson a vanté les mérites de Keith, mercredi, disant avoir beaucoup appris de lauréat du Conn-Smythe en 2015 et du trophée Norris en 2010 et 2014.

Le Canadien compte sur de nombreux vétérans à la ligne bleue. Il était encore trop tôt pour savoir avec qui il pourrait jouer lorsqu’il aura terminé sa quarantaine de sept jours. L’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a toutefois admis mercredi qu’il y a de fortes chances que Gustafsson soit employé en avantage numérique lorsqu’il sera inséré dans la formation puisque « c’est une de ses forces », a-t-il admis.

Pour sa part, Gustafsson espère reprendre confiance et contribuer aux succès du Canadien.

« Je dois bien jouer sans la rondelle et ne pas tenter de trop en faire », a-t-il dit.

« De ce que j’ai vu (du Canadien), c’est une équipe qui aime jouer avec la rondelle, en maintenir sa possession, et jouer en unité de cinq, a ajouté Gustafsson. Si mon jeu peut aider, j’espère connaître de bons moments. C’est une équipe talentueuse, qui compte sur plusieurs bons joueurs. »

Gustafsson, qui est un hockeyeur gaucher, s’est dit à l’aise de jouer à gauche ou à droite.

Il passera sa quarantaine à Edmonton, comme l’autre récente acquisition du Tricolore Jon Merrill, dans l’espoir de rencontrer ses nouveaux coéquipiers la semaine prochaine au cours du voyage de cinq rencontres du Canadien en Alberta.