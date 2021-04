Anthony Mantha (39) est félicité par ses coéqupiers après avoir marqué son premier but avec les Capitals

(Washington) Anthony Mantha a obtenu deux points à ses débuts avec les Capitals de Washington, qui ont écrasé les Flyers de Philadelphie 6-1, mardi soir.

Stephen Whyno

Associated Press

Acquis des Red Wings de Detroit avant la fin de la date limite des échanges, Mantha a mis la table pour le but de Tom Wilson, en première période, et il a inscrit son 12e but de la campagne, en deuxième.

PHOTO NICK WASS, AP Tom Wilson (43) et Anthony Mantha (39)

Les Capitals, qui mènent la section Est, ont signé une troisième victoire de suite et ils ont été parfaits en trois tentatives en avantage numérique.

Alex Ovechkin a marqué son 728e but en carrière dans la LNH, s’approchant à trois de Marcel Dionne et du cinquième rang de l’histoire à ce chapitre. Il s’agissait de son 22e but de la saison pour les Capitals.

Conor Sheary, Nicklas Backstrom et Carl Hagelin ont également touché la cible pour la formation de Washington. Sheary a ajouté deux aides alors qu’Ilya Samsonov a bloqué 29 lancers.

Sean Couturier a été l’unique buteur des Flyers, qui ont encaissé une sixième défaite à leurs huit dernières parties. Brian Elliott a cédé six fois en 32 tirs.