(Toronto) Auston Matthews a réussi un tour du chapeau, Jack Campbell a réalisé 27 arrêts pour mériter une 11e victoire consécutive et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Sénateurs d’Ottawa 6-5, samedi.

Joshua Clipperton

La Presse Canadienne

Mitch Marner a contribué un but et trois mentions d’aide pour les Leafs (28-10-3), qui ont remporté leurs six derniers matchs.

Matthews, pour qui il s’agissait d’un troisième tour du chapeau en carrière, a aussi obtenu une mention d’aide.

Il est le meneur dans la LNH au chapitre des buts.

L’attaquant a inscrit ses deux premiers buts en milieu de première période, à 39 secondes d’intervalle. Il a complété son tour du chapeau en toute fin de deuxième période, avec son 31e de la saison.

Les Maple Leafs ont gagné cinq des huit duels contre les Sénateurs cette saison (5-2-1).

Ilya Mikheyev et Zach Hyman, qui ont tous deux obtenu un but et une passe, complété la marque pour les meneurs dans la division Nord.

Alex Galchenyuk, qui évoluait sur le premier trio aux côtés de Matthews et Marner, a amassé deux aides.

Les Maple Leafs n’ont pas perdu en temps réglementaire depuis le 19 mars.

Matthews a désormais récolté au moins 30 buts à ses cinq premières saisons dans la LNH, tandis que Campbell détient le record pour le plus de victoires pour débuter une saison, avec 11.

Il a battu la marque de 10 gains consécutifs en lever de rideau établie par Carey Price avec le Canadien de Montréal en 2016-2017.

Tim Stützle, Drake Batherson et Connor Brown, ont récolté un but et une passe chacun pour les Sénateurs, alors que Josh Norris et Alex Formenton ont fait mouche une fois.

Brown a marqué dans une septième rencontre consécutive, ce qui lui a permis d’égaler un record d’équipe. Batherson, Jason Spezza, Dany Heatley, Daniel Alfredsson et Bob Kudelski avait également réussi à le faire dans le passé.

Anton Forsberg a repoussé 32 tirs pour les Sénateurs.

Les Sénateurs (13-25-4) ont perdu un quatrième match de suite.