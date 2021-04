Après le dernier match du Tricolore, une défaite de 4-2 aux mains des Jets de Winnipeg, Dominique Ducharme s’était navré des « trois cadeaux » qu’a offerts son équipe aux Manitobains. Lire ici : les trois buts en première période.

Simon-Olivier Lorange

La Presse

Samedi matin, à quelques heures d’un autre duel contre ces mêmes Jets, un huitième cette saison, l’entraîneur-chef du Canadien a été catégorique : « On doit cesser de se tirer dans le pied. »

Ducharme fait bien sûr référence aux coûteuses erreurs défensives, mais son analyse ne s’arrête pas là. Ce qu’il attend de ses hommes, c’est la fameuse constance, grande absente de cette saison 2021 à Montréal.

Cette inconstance, si on la cherche, se manifeste de toutes sortes de manières. Par exemple, la série aller-retour contre les Sénateurs au début du mois : une victoire convaincante suivie d’une défaite gênante. Ou cette semaine, contre les Maple Leafs de Toronto puis les Jets, alors qu’on ne savait jamais trop quelle version du Canadien jouerait la période qui s’amorce : celle qui prend le filet adverse d’assaut ou celle qui devient prisonnière de sa zone.

Ça se traduit aussi dans des situations ciblées. Pensons, au cours des trois derniers matchs, aux trois punitions dont ont écopé les joueurs du CH alors qu’ils évoluaient en avantage numérique.

« Ça, on le contrôle », a rappelé Ducharme.

Du reste, selon lui, « si tu regardes les 60 minutes [des derniers matchs], je pense qu’on a bien joué ». Et de rappeler : « Mais on se tire dans le pied et on le paye cash. »

Voici Leskinen

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Otto Leskinen a disputé cinq matchs avec le Canadien la saison dernière.

Après avoir connu un match atroce contre les Jets, Victor Mete sautera son tour ce samedi soir, laissant sa place à Otto Leskinen. Avec Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, il connaît une excellente saison, avec 14 points en 23 matchs et un joli différentiel de +13.

Pour le Finlandais de 24 ans, il s’agira d’un deuxième séjour dans la LNH. Il avait disputé cinq rencontres la saison dernière, dans un rôle plutôt effacé.

En point de presse, Jeff Petry a rappelé que si Lekinen voulait connaître du succès, il devait « jouer de la même manière qui [l’a] amené à ce point ». « Il ne faut pas changer son style de jeu en raison d’un rappel, a prévenu le vétéran. C’est le plus important : garder les choses simples. »

Du nouveau venu, Ducharme a dit qu’il souhaitait « le voir utiliser ses outils comme il le fait avec le Rocket », à savoir son coup de patin et son jeu avec la rondelle. « On veut voir où il en est rendu ».

Il s’agit de la seule modification à la formation du Canadien sur le plan de l’effectif. On a par contre brassé les cartes sur deux trios en attaque : voilà donc Tyler Toffoli à la gauche de Nick Suzuki et de Corey Perry, tandis que Josh Anderson retrouvera Jonathan Drouin sur le trio d’Eric Staal.

Disputée au Centre Bell, la rencontre entre les Jets et le Canadien s’amorcera à 19 h.