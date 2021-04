(Buffalo) Le défenseur Cam York a signé un contrat d’entrée de trois ans avec les Flyers de Philadelphie, mercredi soir.

Associated Press

Les Flyers ont confirmé la nouvelle peu de temps avant qu’ils affrontent les Sabres de Buffalo.

La signature survient quelques jours après que la deuxième saison de York avec les Wolverines de l’Université du Michigan eut pris fin abruptement vendredi.

Les Wolverines ont dû se retirer du tournoi de hockey universitaire de la NCAA peu de temps avant leur match de premier tour contre les Bulldogs de l’Université Minnesota-Duluth en raison d’un test positif à la COVID-19.

York, qui a été un choix de première ronde des Flyers, 14e au total, lors du repêchage de 2019, aurait pu disputer deux autres saisons universitaires avec les Wolverines.

York a amassé quatre buts et 20 points en 24 parties avec les Wolverines cette saison. Il termine sa carrière universitaire avec neuf buts et 36 points et 54 matchs.