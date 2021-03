Qui sont les trois joueurs actuels qui ont le plus d’ancienneté au sein de l’organisation du Canadien ? Facile ! Carey Price, Brendan Gallagher, et… Et ?

Guillaume Lefrançois

La Presse

Deux morceaux de robot si vous avez répondu Artturi Lehkonen, membre du CH depuis que l’organisation l’a repêché au deuxième tour en juin 2013 !

La question qui se pose de plus en plus, toutefois, est de savoir si Lehkonen et le Tricolore célébreront leurs noces de coquelicot. Les rumeurs de transaction à son sujet se sont rendues ces derniers jours aux oreilles des informateurs habituels. En supposant que Lehkonen dise la vérité quand il affirme « ne rien lire », c’est mercredi que ces rumeurs se sont rendues à ses oreilles, lors de sa visioconférence après l’entraînement.

« Tu ne peux pas rentrer dans ces histoires, sinon ça te joue dans la tête. Je me concentre sur mon jeu et sur ma contribution aux performances de l’équipe. […] Ça fait partie du hockey », a commenté l’homme de peu de mots.

En baisse

Après ce même entraînement, Dominique Ducharme a affirmé voir « un certain potentiel offensif » en Lehkonen. Le 20 mars, jour du dernier match avant la mise en quarantaine de l’équipe, l’entraîneur-chef avait déclaré : « Il a un niveau de plus en lui pour en faire plus avec la rondelle, pour créer plus d’attaque. »

Ça peut paraître drôle d’entendre Ducharme prononcer cette phrase si l’on s’attarde à la production offensive de Lehkonen ces dernières années.

En fait, c’est à se demander si ses succès soudains, au début de la vingtaine, ont contribué à faire mousser les attentes. À 20 ans, il conclut la saison 2015-2016 à Frölunda, en Suède, avec 33 points (16 buts, 17 passes) en 49 matchs. Puis, en séries, il amasse 19 points en 16 matchs, améliorant ainsi le record d’équipe qui appartenait à un certain Daniel Alfredsson.

Lehkonen débarque à Montréal la saison suivante, à 21 ans, et termine sa saison de repêchage avec 18 buts en 73 matchs, un rythme qui lui aurait valu une campagne de 20 buts s’il n’avait pas été blessé. Lors des courtes séries de 2017, pendant que l’équipe tombe en panne, lui obtient deux buts et deux aides en six matchs.

Bref, il n’était pas déraisonnable alors de croire qu’il était un véritable ailier des trois premiers trios, avec assez d’attaque en lui pour dépanner au sein d’un deuxième trio. Il semblait même réaliste – transparence totale : l’auteur de ces lignes plaide coupable – qu’il puisse atteindre un jour les 25 buts.

Mais ces exploits datent d’il y a quatre ans…

Peu productif

Si le nom de Lehkonen circule maintenant dans les rumeurs, c’est notamment pour deux raisons. D’une part, Marc Bergevin est coincé sous le plafond salarial, et un joueur en dernière année de contrat, à 2,4 millions de salaire annuel, est plus facile à échanger que, disons, Jeff Skinner.

D’autre part, le numéro 62 ne produit plus grand-chose offensivement. Depuis le début de la campagne 2017-2018, Lehkonen est un des 144 attaquants de la LNH à avoir disputé au moins 240 matchs. Voici où il se classe parmi eux.

• 127e pour les buts (39)

• 130e pour les points (85)

• 141e pour l’efficacité de ses tirs (7,6 %)

Lehkonen a inscrit un but et une passe mardi. C’est sa deuxième performance du genre cette saison, après celle du 1er février. Sauf qu’entre les deux, il a été blanchi 13 matchs de suite et a eu droit à neuf visites dans les gradins, tant sous Claude Julien que sous Ducharme.

J’ai regardé plusieurs matchs depuis les gradins. Ce n’est pas facile pour la confiance. Mais une performance d’un but et une passe, ça peut aider. Artturi Lehkonen

Le problème, c’est que ses indicateurs défensifs ne sont guère reluisants non plus. Selon Natural Stat Trick, il se classe 16e (sur 19) chez le Canadien pour les buts marqués par l’adversaire quand il est sur la patinoire à cinq contre cinq cette saison ; le CH accorde 2,2 buts par tranche de 60 minutes quand Lehkonen est sur la patinoire. À titre comparatif, le ratio de Paul Byron – un autre ailier vétéran peu productif – est de 0,96 but par tranche de 60 minutes.

En infériorité numérique aussi, les chiffres paraissent mal. Il vient au 11e rang (sur 12) chez le Tricolore avec un ratio de 11,26 buts de l’adversaire par heure de jeu qu’il passe sur la patinoire.

Comme le faisait Julien avant lui, Ducharme défend Lehkonen. Un coach peut difficilement critiquer un joueur qui travaille aussi fort, un joueur aussi actif en échec avant, qui le fait tout en restant discipliné. Lehkonen a reçu une seule pénalité mineure cette saison, et c’était pour une rondelle dégagée dans les gradins.

« On aime l’ensemble de son jeu, ce qu’il amène en désavantage numérique, sa vitesse, il a toujours le bâton sur la rondelle, il finit devant son gars, ses habitudes de travail sont bonnes, il joue de la bonne façon. »

En bref

Toffoli absent

Tyler Toffoli n’a pas participé à l’entraînement de mercredi. Mardi, il s’était exercé après le groupe principal, en compagnie de l’autre blessé, Ben Chiarot. Mais pas mercredi. Chiarot s’est blessé au bas du corps en fin de match le 19 mars et dès le départ, on ne s’attendait pas à une longue absence. Il ratera ce jeudi un troisième match. « Non, ce n’est pas nécessairement plus long, a assuré Ducharme. Tu n’embarques pas tout de suite à 100 %. Il fait des exercices pour renforcir. Ça fait partie du processus. Il est encore à quelques jours [de revenir]. Mais on croit qu’il sera de retour dans les prochains matchs. » En son absence, les quatre trios sont demeurés inchangés par rapport au match de mardi.

Quand Price se moque d’Allen !

Moment cocasse à l’entraînement. Au début de la séance, Jake Allen portait une sorte de bandeau noir autour de sa grille, qui lui masquait quelque peu la vue. Pendant que les gardiens faisaient leurs étirements, Carey Price a donc tiré son chandail par-dessus son masque, pour se moquer de son collègue. Les passionnés de lutte auraient pu croire que les deux gardiens faisaient référence au fameux « Blindfold Match » entre Jake « The Snake » Robert et Rick Martel à WrestleMania VII, mais Allen a fourni une explication moins fantaisiste. « Mon entraîneur des gardiens à St. Louis, David Alexander, a créé ça. Je m’en sers environ toutes les deux semaines. Ça aide à se concentrer sur la rondelle, car ça enlève la vision périphérique », a résumé Allen.