Il est plutôt rare que Shea Weber livre la déclaration du jour. Pas que le capitaine du Canadien n’est pas intéressant. Seulement, c’est un type réservé qui ne cherche pas nécessairement à entendre son extrait tourner en boucle au bulletin Sports 30 du lendemain en mangeant ses Lucky Charms.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Richard Labbé

La Presse

Mais Weber a parfaitement résumé la situation de son équipe, quelques instants après la convaincante victoire de 4-0 du Canadien contre les Oilers d’Edmonton, mardi.

« Demandez-nous comment on va se sentir dans un mois, à force de jouer tous les deux jours et deux soirs de suite. L’histoire sera différente. »

Ne lui mettons pas les mots dans la bouche ; il n’est pas en train de prédire une série de défaites de son équipe. Seulement, il faisait un constat réaliste.

Le Tricolore disputait un premier match après une pause involontaire de neuf jours. À compter de maintenant, le CH n’aura jamais plus qu’un jour de repos entre deux matchs. Six fois, il disputera deux matchs en 24 heures.

Weber n’a rien voulu dire des Oilers, mais précisons que ces mêmes Oilers jouaient justement un deuxième match en deux soirs, un troisième en quatre jours. Ajoutez à cela un Mikko Koskinen qui était chancelant et un premier duo de défenseurs qui faisait mal aux yeux, et vous aviez les ingrédients qui ont mené à cette rencontre à sens unique.

Ça se poursuit

Il faut donc en prendre et en laisser avec le résultat de ce match, joué dans des circonstances inhabituelles.

Il y a néanmoins des éléments intéressants à retenir, des éléments en continuité avec ce qu’on a vu avant la pause. Le principal : le travail de Phillip Danault et de ses ailiers Tomas Tatar et Brendan Gallagher.

Les trois comparses ont généré deux autres buts et auraient pu en marquer au moins deux de plus tellement ils bourdonnaient en première période. Leur bilan depuis le début de la saison, à cinq contre cinq, quand ils sont réunis, selon Natural Stat Trick : 16 buts pour le CH, 3 pour l’adversaire.

Ça ne vaut pas vraiment la peine de le préciser, mais pour ceux qui auraient des doutes : les deux attaquants qu’ils ont le plus affrontés mardi s’appellent Connor et Leon. Et on ne parle pas de messieurs Carrick et Rochefort.

Le Tricolore a d’ailleurs réussi l’exploit peu commun de ne pas accorder de but à McDavid ou Draisaitl dans un quatrième duel de suite. Interrogé sur cette statistique, Weber a tout de suite donné le mérite aux attaquants, sans toutefois nommer le trio de Danault.

« Je ne sais pas ce qu’on fait de différent, mais bravo à nos attaquants qui les ralentissent, et à notre désavantage numérique. Ces deux gars-là sont dynamiques et peuvent te faire mal », a indiqué Weber.

Tatar, Danault et Gallagher totalisent 16 points à leurs 4 derniers matchs. La pause aurait pu leur couper les jambes, mais ça n’a pas été le cas.

La compétition à l’interne

Mine de rien, Tatar est maintenant le meilleur compteur du Canadien depuis que Dominique Ducharme a remplacé Claude Julien derrière le banc. Avec son but mardi, le Slovaque compte 12 points en 14 sorties sous le nouveau régime.

C’est le même Tatar qui avait assisté au match du 13 février depuis les gradins du Scotiabank Arena de Toronto, et qui n’a joué que 11 minutes à son retour dans la formation.

Ducharme s’est tout de même gardé une retenue en parlant du rendement de Tatar.

« J’ai surtout aimé ses deux ou trois derniers matchs, a dit l’entraîneur-chef. Quand il est impliqué, quand il bouge ses jambes, ce trio-là a du succès comme ça. Ils créent beaucoup de revirements. Ça fait partie de son jeu. Ensemble, les trois font du bon travail. Pour lui, c’est l’implication et d’être constant là-dedans. On en a parlé ensemble et je suis content de la façon qu’il réagit. »

L’heure des décisions difficiles approche. Eric Staal terminera sa quarantaine dans les prochains jours. Tyler Toffoli s’est entraîné mardi, certes à l’écart du groupe, mais il ne semble pas non plus être à trois semaines d’un retour. Joel Armia devrait aussi revenir prochainement. Cole Caufield pourrait avoir sa chance. Bref, il y aura congestion à l’avant, Ducharme devra revoir ses combinaisons et des joueurs devront être laissés de côté, rétrogradés ou échangés.

« C’est la LNH, ton travail est en jeu tous les jours, il y a toujours un gars dans les mineures, un choix au repêchage qui arrive », a sagement rappelé Paul Byron, une victime potentielle du surplus à venir.

Si Tatar trouve la constance que Ducharme attend de lui, il ne donnera d’autre choix à son entraîneur que de regarder ailleurs pour ses choix difficiles.

Dans le détail

Lehkonen dans la vitrine ?

Dans le monde du hockey, l’expression « mettre un joueur dans la vitrine » n’a strictement rien à voir avec le commerce de détail, mais plutôt tout à voir avec le marché des échanges. Ainsi, un joueur qui se retrouve dans ladite vitrine est « montré » aux autres équipes, dans le but de le rendre plus alléchant, et aussi, peut-être, de provoquer une surenchère jamais vue depuis l’échange d’Eric Lindros. On peut se demander si Artturi Lehkonen n’a pas été placé en vitrine, mardi soir au Centre Bell, lors de la visite des Oilers d’Edmonton. C’est que l’attaquant finlandais est au cœur de rumeurs de transaction depuis quelques jours. Ainsi, on l’a vu en avantage numérique, on l’a vu souvent (15 minutes et 59 secondes de temps de jeu, un sommet pour lui à ce chapitre cette saison), et puis, au final, heureux hasard, il a récolté un but, son troisième but de la saison et aussi son premier point en 13 matchs.

Enfin, on a vu Frolik

Pauvre Michael Frolik, tout de même. On commençait à se demander s’il allait un jour pouvoir disputer un match dans le maillot du Canadien. Eh bien, finalement, le joueur tchèque de 33 ans a pris part à un premier match de la saison mardi soir au Centre Bell. On ne l’a pas vu bien souvent (seulement 11 minutes et 46 secondes de temps de jeu), et il a quand même réussi à lancer une fois. C’est déjà ça. Maintenant, à la place de Frolik, on éviterait de s’emballer, puisque deux autres attaquants, Tyler Toffoli et Eric Staal, vont sans doute être dispos très bientôt (dans le cas de Staal, il s’agit d’une quarantaine qui doit se terminer dimanche, donc qui le rendrait disponible pour le match de lundi soir au Centre Bell, contre ces mêmes Oilers). De toute façon, Frolik est un joueur très patient ; avant le match de mardi soir, il n’avait pas disputé un seul match depuis mars 2020.

Rien pour McDavid

Ça n’arrive pas souvent, alors ça vaut la peine d’être souligné : Connor McDavid s’est transformé en courant d’air. Eh oui, pour seulement la deuxième fois cette saison, le capitaine des Oilers n’a pas récolté de tir au but. Il n’a donc évidemment pas marqué (un but lui a été refusé en raison d’un hors-jeu), et n’a pas non plus récolté de point, ce qui est venu briser une belle série de 11 matchs de suite avec au moins un point pour lui. « C’est frustrant, on venait de connaître une bonne séquence avant mardi soir, a-t-il expliqué après le match. Ce n’est pas idéal comme horaire pour nous, on est sur la route et on ne joue pas si souvent… notre réponse à tout ça a été ordinaire. Mais on ne veut pas se chercher d’excuses. »

Ils ont dit

On va rentrer à la maison le temps de quatre ou cinq jours et revenir ici tout de suite après… C’est comme ça. Le Canadien s’est retrouvé avec un cas de COVID-19 ici la semaine dernière et ils ont dû tout fermer pour une semaine. Que peut-on faire ? C’est l’une de ces choses. Connor McDavid

Tous les clubs doivent passer par là à chaque saison avec la fatigue… ce n’est pas une excuse, ce manque d’énergie de notre part. Mais il ne faut pas s’en surprendre ; eux, ça faisait un bout qu’ils attendaient et qu’ils ne jouaient pas. Adam Larsson

On n’a pas bien commencé le match, on n’a pas bien joué, et puis finalement, on n’a pas bien conclu la rencontre. C’est à peu près ça qui s’est passé. Dave Tippett

C’est tellement un bon gars dans le vestiaire. Ce n’est pas facile de revenir après un an sans jouer. Il a montré qu’il peut être utile à l’équipe. Il a fait tout un travail. Tomas Tatar

Je m’attendais à ce qu’on sorte avec énergie. Comme on patinait bien, ça nous a donné une fraction de seconde de plus pour faire nos jeux. Je suis agréablement surpris, c’est certain. Ce ne sont pas des choses qu’on vit habituellement. Les gars étaient prêts à jouer. Dominique Ducharme

En hausse

Shea Weber

C’était beaucoup plus difficile pour le capitaine du Canadien avant la pause. En voilà un qui a bénéficié de la semaine d’arrêt.

En baisse

Josh Anderson

Anderson n’avait pas grand-chose à gagner à jeter les gants avec son équipe en avance 2-0, simplement pour venger un bâton élevé qu’il a reçu.

Le chiffre du match

16:55

C’est le temps d’utilisation de Connor McDavid. C’est la première fois depuis le 10 novembre 2019 qu’il joue si peu. L’indiscipline – la sienne et celle de ses coéquipiers – y est pour quelque chose.